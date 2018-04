Vice president marketing group,

Data4

Ad aprile 2018 Data4, operatore di data center europeo, ha nominato Youmna Malak a vice president marketing group. Youmna Malak è membro del comitato esecutivo allargato di Data4.

Dopo aver maturato esperienza nel settore delle telecomunicazioni, ha lavorato nelle vendite e nel marketing digitale. Prima di entrare a far parte di Kwanko, gruppo europeo di advertising digitale, in qualità di marketing & communication director, ha ricoperto il ruolo di responsabile marketing presso Webhelp, azienda di customer experience e di esternazionalizzazione dei processi aziendali.

Youmna ha iniziato la propria carriera come responsabile di mercato all’interno del polo telecom di Vivendi, in seguito è entrata in Colt dove ha acquisito competenza nel marketing, nella vendita di servizi in ambito telecomunicazione e nella gestione di reti commerciali indirette.

Si è laureata presso l’Institut Supérieur du Commerce di Parigi.