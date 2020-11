XIDU PhilBook Y13: convertibile tablet-laptop a meno di 500 euro

State anche voi valutando l’acquisto di un device con cui lavorare, studiare o passare il tempo libero ma non volete spendere una fortuna? Non avete ancora scelto tra tablet o PC? Philbook Y13 è quello che potremmo definire un convertibile, grazie alla possibilità di ruotare totalmente il display e la tastiera e di agire sull’ampio display touch.

L’emergenza Covid-19 ha costretto ancora una volta a blocchi sull’attività didattica e lavorativa in presenza: lo smart working e la didattica a distanza sono ormai una consuetudine per milioni di persone in tutto il mondo e mai come in questo periodo avere un dispositivo per lavoro e per studio diventa essenziale. State anche voi valutando l’acquisto di un device con cui lavorare, studiare o passare il tempo libero ma non volete spendere una fortuna? Non avete ancora scelto tra tablet o PC? Forse la risposta potrebbe essere il PhilBook Y13 di XIDU.

Non si tratta di un brand molto conosciuto nel Vecchio Continente, ma l’azienda cinese opera da tempo nel mercato della tecnologia, con oltre 10 anni di esperienza nel settore. Il boom dell’e-commerce e dei grandi negozi online ha spinto la società ad espandere il proprio business e oggi non è difficile trovare prodotti XIDU anche su Amazon, Ali Express e su altri noti shop. Oggi vogliamo concentrarci su una delle new entry del listino XIDU, a nostro avviso ottima per chi non sa decidersi se acquistare un tablet o un laptop e nel contempo non ha grosse disponibilità economiche.

Il prodotto in questione è il Philbook Y13, quello che potremmo definire un convertibile, grazie alla possibilità di ruotare totalmente il display e la tastiera e di agire sull’ampio display touch.

Caratteristiche tecniche del Philbook Y13

Vediamo innanzitutto le principali caratteristiche tecniche dell’ibrido tablet-PC:

display IPS “NanoEdge” da 13,3 pollici con risoluzione Full HD (1920 x 1080 pixel), cornici strette e multitouch;

cerniere dello schermo ruotabili fino a 360 gradi di rotazione;

supporto Wifi dual band (802-11 ac) e Bluetooth 4.2;

tastiera retroilluminata a luminosità regolabile;

porta USB 3.0;

porta USB Type-C;

slot per microSD;

ingresso jack per le cuffie;

memoria interna da 128 GB;

CPU Intel Core i5-5275U, con processore dual core a 2,7 GHz;

RAM da 8 GB;

sistema operativo Microsoft Windows 10;

speaker stereo;

batteria da 5400 mAh.

Grazie alle dimensioni contenute, alle cornici ridotte e al peso esiguo (poco più di 1 kg), il PhilBook Y13 è un compagno perfetto per i pendolari (un buon investimento per quando si ritornerà alla normalità). L’autonomia, inoltre, dovrebbe essere di ottimo livello, anche con un utilizzo continuo del dispositivo.

La memoria da 128 GB potrebbe risultare stretta ma la presenza dello slot per microSD e uno dedicato M.2 SSD, compatibile fino a 1 TB di spazio, rende il convertibile estremamente flessibile in base alle proprie necessità.

Come potete vedere dalle immagini, inoltre, l’Y13 è davvero ben curato e con uno stile moderno, altro segnale della cura con cui XIDU si occupa dei propri prodotti.

Certo, la connettività è “solo” Wifi e non potrete inserire delle sim con delle offerte Internet mobile per tablet come su altri dispositivi, ma si tratta ormai di un problema quasi completamente superato nella maggior parte dei casi, grazie alla funzione hotspot del vostro smartphone.

Prezzo e lancio

Insomma lo XIDU PhilBook Y13 sembrerebbe tutt’altro che una “cinesata” tutto fumo e niente arrosto, almeno sulla carta. E il prezzo? Tenendo conto proprio delle specifiche tecniche e di design del convertibile, ci si aspetterebbe una cifra importante. Ebbene, attualmente è possibile portarselo a casa a 499,99 euro. Amazon lo propone addirittura con un ulteriore sconto di 25 euro, grazie ad un coupon associabile al momento dell’acquisto.

500 euro circa non sono certo da considerare low cost, soprattutto su un mercato dove è possibile trovare sia tablet che portatili a prezzi inferiori, ma possiamo dire con certezza che per l’acquisto di prodotti con una scheda tecnica simile e con la caratteristica da “2 in 1” a 500 il cerchio si restringe drasticamente.