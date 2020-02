Xiaomi Mi Note 10: forti sconti e ottime promozioni in Italia

L’ottimo smartphone presentato qualche tempo fa e che ha affascinato tutti per l’ottima fotocamera da ben 108 Megapixel, subisce già un forte ribasso sul prezzo e gli operatori principali stanno proponendo in questi giorni delle promozioni davvero interessanti per chi ha intenzione di acquistarlo.

Rubrica settimanale Cosa Compro, frutto della collaborazione fra Key4biz e SosTariffe. Un servizio al consumatore: qualità, virtù e difetti dei prodotti hitech di uso quotidiano. Per consultare tutti gli articoli clicca qui.

Il 2020 verrà ricordato nel settore della tecnologia come l’anno senza il Mobile World Congress di Barcellona: l’attesissima fiera, infatti, è stata annullata, dopo le numerose defezioni da parte delle aziende partecipanti, causate dall’incertezza a livello internazionale innescata dal Coronavirus.

Per vedere da vicino le ultime novità sulla telefonia mobile, quindi, dovremo attendere le prestazioni dei vari produttori durante l’anno e gli altri show in calendario, sperando che la crisi sanitaria si concluda al più presto.

Xiaomi Mi Note 10

Intanto, però, alcuni prodotti già in commercio stanno facendo parlare di sé, grazie ad una strategia commerciale particolarmente aggressiva: un esempio lampante è il Mi Note 10 di Xiaomi.

L’ottimo smartphone presentato qualche tempo fa e che ha affascinato tutti per l’ottima fotocamera da ben 108 Megapixel, subisce già un forte ribasso sul prezzo e gli operatori principali stanno proponendo in questi giorni delle promozioni davvero interessanti per chi ha intenzione di acquistarlo.

Promozioni e sconti online

Su Amazon, ad esempio, il costo del Mi Note 10 è sceso a circa 428 euro, con uno sconto di quasi il 30% sul prezzo di listino (che, lo ricordiamo, è di 600 euro). Si tratta della versione con 6 GB di RAM e 128 GB di memoria interna.

Ma le promo online non terminano qui: su altri siti di e-commerce meno conosciuti di Amazon ma comunque affidabili, infatti, lo stesso smartphone viene proposto a soli 399 euro o poco più.

Sul sito ufficiale di Xiaomi Italia (www.mi.com/it) il prezzo del terminale è quello di listino ma, grazie ad una promozione attiva in questo periodo, si potrà avere uno sconto di 5 euro e si riceverà in omaggio un braccialetto smart Xiaomi Mi Band 4.

Offerte Xiaomi Mi Note 10 TIM, Vodafone, Wind e Tre

I vantaggi per l’acquisto dello Xiaomi Mi Note 10 si estendono anche alle promozioni degli stessi operatori telefonici che offrono il dispositivo sul proprio listino ufficiale.

Offerta Xiaomi Mi Note 10 Vodafone

Vodafone, ad esempio, propone una formula particolarmente conveniente in occasione del San Valentino: acquisti un Mi Note 10 a rate, in abbinamento ad un’offerta della compagnia, e ne ricevi uno in omaggio, senza pagare alcun costo aggiuntivo. Il prezzo del dispositivo nella versione da 128 GB è di 14,99 euro al mese per 30 rinnovi, più un costo iniziale di 149,99 euro.

Offerta Xiaomi Mi Note 10 TIM

Anche Telecom Italia Mobile decide di ampliare le promozioni legate a TIM Party: i clienti iscritti al programma fedeltà dell’operatore, infatti, possono richiedere l’acquisto di un Mi Note 10 a 10 euro al mese per 30 rate, senza alcun contributo iniziale.

Offerta Xiaomi Mi Note 10 Tre

Tra le offerte cellulari con smartphone incluso è doveroso citare anche la promo ALL-IN Power Special Edition di Tre, in abbinamento al top di gamma Xiaomi: minuti e sms illimitati, 100 GB di Internet a 11,99 euro al mese, più lo smartphone a 8,99 euro al mese per 30 mesi, senza contributi iniziali. Dovrebbe essere prevista una rata finale da 100 euro.

Offerta Xiaomi Mi Note 10 Wind

Segnaliamo, infine, che il dispositivo è acquistabile anche in abbinamento ad un’offerta Wind (mobile e fissa) a condizioni molto vantaggiose: con Fibra1000 e Wind Family, ad esempio, il Mi Note 10 ha un costo di 9,99 euro al mese per 30 mesi, con 99,99 euro di costo iniziale.

Principali caratteristiche dello Xiaomi Mi Note 10

Insomma, pare sia proprio il momento ideale per acquistare questo gioiello tecnologico nel nostro Paese. Ricordiamo brevemente le specifiche principali dello Xiaomi Mi Note 10:

display AMOLED curvo FHD+ da 6,47 pollici;

penta camera con sensore principale da 108 Megapixel;

selfie camera da 32 Megapixel;

batteria da 5260 mAh con ricarica rapida;

sensore di impronte digitali sotto lo schermo;

processore octacore Qualcomm Snapdragon 730G;

6 GB di RAM (c’è anche una variante con 8 GB di RAM e 256 GB di storage interno);

128 GB di memoria interna;

NFC (supporta i pagamenti con Google Pay), LTE (dual sim), GPS, Wifi dual band, Bluetoth 5.0, ingresso jack per le cuffie, GPS e USB Type-C.

Le colorazioni disponibili sono tre: Midnight Black, Glacier White e Aurora Green.