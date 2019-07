Xiaomi lancia il nuovo Mi A3: un nuovo best buy della fascia media?

Rubrica settimanale Cosa Compro, frutto della collaborazione fra Key4biz e SosTariffe. Un servizio al consumatore: qualità, virtù e difetti dei prodotti hitech di uso quotidiano. Per consultare tutti gli articoli clicca qui.

Xiaomi è riuscita ad ottenere degli ottimi risultati anche al di fuori dei propri confini nazionali e negli ultimi anni, grazie all’ottimo lavoro in termini di immagine e marketing, è uno dei brand più apprezzati anche all’estero. Il colosso cinese, quindi, prosegue la sua corsa commerciale e tecnologica, presentando un altro dispositivo dalla Spagna: si tratta del nuovo Xiaomi Mi A3, erede legittimo del fortunato Mi A2 e pronto a dominare la fascia medio-bassa del mercato.

Nonostante il terminale non sia ancora presente su tutti i Paesi (il lancio in Europa dovrebbe avvenire tra qualche giorno, ma troviamo già delle prime offerte su Internet), viene già considerato il miglior smartphone sotto la soglia dei 250 euro. Le motivazioni sono tante, dal design moderno e ben curato (con la formula “tutto schermo” sul frontale, con il solo spazio per il notch a goccia della fotocamera anteriore, e uno “stile curvo” negli angoli per una maggiore ergonomia), ma soprattutto da un comparto tecnico di tutto rispetto.

Ecco le principali specifiche, quindi, di questo nuovo Xiaomi Mi A3.

Display

È un AMOLED “Dot Drop” display da poco più di 6 pollici di diagonale e risoluzione HD+, aspect ration 19:5:9. Non il massimo per quanto riguarda la risoluzione ma ben illuminato e con una resa molto buona. Non manca nemmeno il sistema di protezione Gorilla Glass 5.

Connettività

Come molti altri prodotti in commercio, anche il Mi A3 è un dual SIM e supporta le reti 4G/4G+ (potrete quindi utilizzare duetariffe smartphone o Internet contemporaneamente), il Wifi dual band, il Bluetooth 5.0, il GPS/A-GPS/GLONASS e gli infrarossi. La porta USB è Type-C ed è presente anche l’ingresso jack per le cuffie. Pare non vi sia, invece, l’NFC.

Fotocamere

Sul posteriore troviamo ben 3 fotocamere: una principale da 48 Megapixel, una ultra grandangolare da 8 Megapixel e un sensore da 2 Megapixel per la profondità. Anche Xiaomi si affida all’intelligenza artificiale per rendere gli scatti ancora più interessanti e percisi in ogni situazione, grazie soprattutto al riconoscimento delle scene, fino a 27 diverse . I primi test mostrano degli scatti molto buoni, ricchi di dettagli e ben tarati nei colori. Non sappiamo ancora, invece, come si comporta in situazioni di scarsa luminosità. Per quanto riguarda i video, invece, si arriva fino al 4K a 30 fps e in Full HD a 60 fps.

La fotocamera frontale, invece, viene descritta da Xiaomi come “la migliore fotocamera frontale Xiaomi di sempre”: un modulo da ben 32 Megapixel, anch’esso perfezionato dall’AI. Oltre alle modalità bellezza, a particolari gestures per gli scatti automatici e alla possibilità di registrare video fino a 1080 a 30 fps, il sensore permette di avere anche delle funzionalità particolarmente avanzate, come ad esempio lo sblocco facciale. Non manca nemmeno il selfie panoramico.

Memoria, RAM e Processore

La memoria interna dello Xiaomi Mi A3 è da 64 GB o 128 GB, in base alla variante scelta. La RAM, invece si attesta a 4 GB. Il processore è un ottimo Qualcomm Snapdgragon 655 che fa girare senza incertezze il già leggero Android One. La GPU, invece, è un’Adreno 610. Non stiamo parlando di uno smartphone di fascia alta particolarmente adatto a gaming e ad altri processi più spinti, ma le prestazioni del dispositivo saranno più che soddisfacenti per la maggior parte degli utilizzi.

Batteria

L’autonomia dichiarata da Xiaomi per il Mi A3 è di 30 ore in conversazione, 13 ore in gaming e stand by di 20 giorni. La batteria del telefono ha una capacità di 4030 mAh. Supporta la ricarica rapida.

Altre caratteristiche

Il device ha un sensore di impronte sotto lo schermo, molto interessante dal punto di vista ingegneristico, anche se non abbiamo avuto modo di provarlo direttamente per valutarne l’accuratezza e la velocità.

Tra i vari sensori integrati nel telefono abbiamo l’accelerometro, il giroscopio, il sensore di prossimità, il compasso digitale, e il sensore di luminosità.

Prezzo e lancio

Lo Xiaomi MI A3 comincia ad essere disponibile in preordine su alcuni canali commerciali ma il primo paese europeo su cui arriverà sarà la Spagna, ad un prezzo di vendita di 249 euro. Le colorazioni disponibili saranno tre: More Than White (bianco), Not Just Blue (Blu), Kind Of Grey (grigio scuro).

Si tratta di un prodotto davvero molto valido dal punto di vista tecnico e con un ottimo rapporto qualità-prezzo, in linea con i predecessori: vedremo se anche questa volta Xiaomi avrà fatto centro nella fascia media più accessibile.