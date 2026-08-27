Xbox, i dischi diventano digitali: ecco come

(Adnkronos) – Xbox ha annunciato un nuovo programma pensato per estendere i vantaggi del formato digitale a migliaia di giochi fisici per Xbox Series X e Xbox One. La funzione, che sarà testata a partire dal 31 agosto dagli Xbox Insider, permetterà ai possessori di copie fisiche di ottenere una versione digitale dello stesso titolo semplicemente inserendo il disco nella console.

Il meccanismo è pensato per essere immediato: una volta inserito un disco supportato e avviato il gioco, il sistema riconosce il titolo e assegna al profilo dell’utente la relativa licenza digitale. Da quel momento il gioco potrà essere avviato anche senza il disco fisico, che continuerà comunque a funzionare esattamente come prima. L’operazione non comporta quindi alcuna alterazione o “consumo” del supporto originale, che resta pienamente utilizzabile su qualsiasi console compatibile.

Ottenuta la licenza digitale, il titolo entra a tutti gli effetti nella libreria dell’account, con i benefici che ne derivano: supporto a Xbox Play Anywhere, dove previsto, e accesso tramite Xbox Cloud Gaming nei casi in cui il gioco sia compatibile con il servizio di streaming. Xbox ha precisato che la maggior parte dei giochi su disco per Xbox One e Xbox Series X sarà compatibile con la nuova funzione, pur senza fornire un elenco definitivo dei titoli coinvolti al lancio.

L’azienda ha parlato di “migliaia” di giochi già supportati, con l’intenzione di ampliare progressivamente il catalogo nel tempo. Non tutti i titoli saranno quindi disponibili fin da subito, ma l’iniziativa viene presentata come un passo verso un modello in cui il possesso di un gioco, una volta acquistato, resti garantito nel tempo indipendentemente dal supporto con cui è stato ottenuto.

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