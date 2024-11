I fondi raccolti saranno utilizzati principalmente per l'acquisto di un numero significativo di chip NVIDIA, fondamentali per addestrare modelli di IA sempre più sofisticati. Grandi vantaggi dalla vittoria di Trump anche per Tesla e SpaceX.

xAi di Elon Musk raggiunge i 50 miliardi di dollari di valutazione di mercato

xAI, la startup di intelligenza artificiale fondata da Elon Musk, ha ottenuto un successo finanziario abbastanza significativo. L’ultimo round di finanziamento da 5 miliardi di dollari ha portato la valutazione dell’azienda a 50 miliardi di dollari, consolidando la sua posizione come uno dei principali attori nel panorama dell’IA.

Secondo un articolo del Wall Street Journal, ha raccolto complessivamente un totale di 11 miliardi di dollari nel 2024, con un aumento significativo della valutazione aziendale in pochi mesi, anche grazie al suo sostegno pubblico alla campagna elettorale di Donald Trump per le presidenziali americane 2024.

xAI ha subito trovato sostegno in giganti dell’investimento come Qatar Investment Authority, Valor Equity Partners, Sequoia Capital e Andreessen Horowitz.

Secondo il quotidiano, i fondi raccolti saranno utilizzati principalmente per l’acquisto di un numero significativo di chip NVIDIA, fondamentali per addestrare modelli di IA sempre più sofisticati.

Musk consolida la sua posizione sul mercato della AI generativa

xAI ha già lanciato Grok-1, un chatbot in competizione con ChatGPT, e sta investendo in infrastrutture di calcolo di ultima generazione come Colossus.

La forte attrattività che xAI esercita sugli investitori riflette in fondo un trend più ampio: la spesa aziendale per l’intelligenza artificiale generativa è in forte crescita a livello globale.

Un mercato che secondo Statista vale oggi circa 36 miliardi di dollari, ma che entro il 2030 è atteso raggiungere i 356 miliardi di dollari, con un tasso medio annuo di crescita stimato in un +46%.

Di fatto, Musk sta consolidando la sua posizione come figura di spicco nell’IA mondiale, con xAI che si pone come un serio concorrente delle grandi aziende tecnologiche.

I vantaggi per le aziende di Elon Musk dopo la vittoria di Trump negli USA

Secondo il Financial Times, entro il primo trimestre del 2025 xAi potrebbe raccogliere un altro grande round di finanziamento, tale da far crescere la sua valutazione di mercato a 75 miliardi di dollari.

Non solo xAI, grazie alla vittoria di Trump e al ruolo di Musk in queste presidenziali, anche le altre sue aziende di punta hanno tratto grandi vantaggi.

Tesla ha già visto aumentare il prezzo delle proprie azioni del 30% circa dal giorno delle elezioni (il 5 novembre scorso), mentre con SpaceX incrementerà di parecchio la costellazione di satelliti Starlink.

Secondo il quotidiano britannico, infatti, SpaceX potrebbe offrire già a dicembre (tender offer) le sue azioni a 135 dollari l’una, per una valutazione di mercato che potrebbe superare i 250 miliari di dollari, rispetto al 210 di inizio 2024.

Leggi le altre notizie sull’home page di Key4biz