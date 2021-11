Ed Sheeran sarà il super ospite del quinto Live, in onda giovedì 25 novembre su Sky e in streaming su NOW.

Un secondo Live Show, a X Factor 2021, all’insegna delle emozioni e dei grandi annunci: Ed Sheeran sarà il super ospite del quinto Live, in onda giovedì 25 novembre su Sky e in streaming su NOW. Un ritorno attesissimo quello del cantautore britannico, che già nel 2017 aveva incantato il pubblico del Forum di Assago durante la Finale con la sua hit “Shape Of You” regalando un momento indimenticabile nella storia dello show.

Un successo travolgente quello di Ed Sheeran che, a meno di una settimana dall’uscita del suo nuovo album ‘=’, ha già raccolto oltre 1 miliardo di stream. Numeri che confermano il superamento di ogni record da parte della super star globale: 52 milioni di album venduti e 150 milioni di singoli, moltissimi Premi tra cui 4 Grammys, 6 BRIT Awards e il riconoscimento “No.1 Artist of the Decade” per il maggior numero di numeri 1, tra singoli e album, dal 2010 al 2019 in UK. Nel 2019 il colossale tour lungo due anni di DIVIDE è stato certificato come il tour più visto di tutti i tempi, in Italia vanta 1 disco di Diamante, 69 dischi di Platino e 13 Dischi Oro, il suo album ‘÷’ è da oltre 244 settimane presente nella classifica ufficiale Fimi/Gfk e ha appena ottenuto la certificazione di 7 Dischi di Platino.

La gara

Nella puntata di ieri sera di #XF2021, show di Sky prodotto da Fremantle, la competizione è entrata nel vivo con la prima eliminazione che ha visto lasciare la gara i Westfalia, dopo uno scontro all’ultimo voto con Versailles durante il ballottaggio. Una gara che ora si fa sempre più tesa come i commenti tra i 4 giudici Emma, Hell Raton, Manuel Agnelli, Mika al tavolo. Ospite del secondo Live è stato Chiello, protagonista di una sorprendente performance: l’artista rivelazione della nuova scena musicale italiana ha portato sul palco due canzoni, “Mare caldo” e “Quanto ti vorrei”, tratte dal suo album di debutto “Oceano Paradiso” che ha già superato i 30 milioni di stream.

Durante la serata le dodici esibizioni dei concorrenti hanno acceso il palco del Teatro Repower nel primo appuntamento con le cover. Nel roster di Manuel Agnelli, Erio ha sedotto tutti con la sua versione “Limit To Your Love” di James Blake, i Bengala Fire hanno incendiato il palco con l’inno mod “Town Called Malice” dei Jam, i Mutonia hanno portato il rock di “Closer” dei Nine Inch Nails. Nel roster di Mika un’incredibile Nika Paris ha fatto ballare con “Come” di Jain, Fellow ha regalato al pubblico un’intensa interpretazione “Sign Of The Times” di Harry Styles, mentre i Westfalia si sono esibiti in una versione coloratissima di “Hey Ya!” degli Outkast. Il roster di Emma ha visto gIANMARIA portare una versione rap ed inedita di uno dei grandi classici di Vasco Rossi, “Jenny è pazza”, Vale Lp ha conquistato tutti con un’intensa versione di uno dei brani più iconici di Gabriella Ferri, “Dove sta Zazà”, mentre Le Endrigo hanno trasformato “A far l’amore comincia tu” di Raffaella Carrà in un travolgente pezzo punk. Infine, nel roster di Hell Raton, i Karakaz hanno presentato la loro sensualissima versione di “SexyBack” di Justin Timberlake, Versailles letteralmente a tutto rock con la sua interpretazione di “Fantasma” dei Linea77 e infine la minimale e intima reinterpretazione di Baltimora di “Parole di burro” di Carmen Consoli. Allo scontro finale, i due meno votati delle manche sono risultati Versailles e Westfalia: con 3 voti dei giudici a 1, è stata la band di Mika a dover abbandonare il pubblico. I brani originali dei 12 concorrenti sono nell’album X Factor Mixtape Vol. 2 (Sony Music Italy), disponibile su tutti i digital partner.

L’appuntamento con il terzo Live, che dunque si aprirà subito con un’eliminazione, arriverà giovedì 11 novembre sempre alle 21.15 su Sky e in streaming su NOW.