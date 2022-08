X Factor 2022 Making Music, il 1° settembre su SkyUno

Quando mancano solo due settimane al kick-off della nuova edizione, giovedì 1° settembre alle 21:15 su Sky Uno e in streaming su NOW, arriva X Factor 2022 Making Music, un viaggio nel dietro le quinte dello show Sky Original prodotto da Fremantle.

Continua il conto alla rovescia per la partenza di X Factor 2022, atteso a partire dal 15 settembre su Sky e in streaming su NOW.

Quando mancano solo due settimane al kick-off della nuova edizione, giovedì 1° settembre alle 21:15 su Sky Uno e in streaming su NOW, arriva X Factor 2022 Making Music, un viaggio nel dietro le quinte dello show Sky Original prodotto da Fremantle.

Grazie a una guida d’eccezione, l’eclettico e sorprendente N.A.I.P., finalista di X Factor 2020, scopriremo i segreti e le novità delle Audition di #XF2022, a partire dal ritorno alle spalle del tavolo del pubblico in presenza, che tornerà a essere a tutti gli effetti “quinto giudice” delle selezioni.

N.A.I.P. avrà modo di parlare con la nuova conduttrice Francesca Michielin, con i giudici Fedez, Ambra Angiolini, Dargen D’Amico e Rkomi per raccogliere le loro emozioni, le aspettative e i desideri nell’immediata vigilia della partenza. In più incontrerà anche alcuni degli artisti che saliranno sul palco delle Audition con la speranza di raccogliere almeno 3 sì dai giudici e poter proseguire così il proprio percorso in gara.

Muovendosi tra i reparti produttivi e seguendo passo per passo la realizzazione, N.A.I.P. mostrerà tutto quello che non vedremo in onda, svelando cosa succede dietro le telecamere e nel backstage. E alla fine del suo racconto, prendendo ispirazione dagli incontri fatti e dalle parole ascoltate a #XF2022 ma anche dalle situazioni ed emozioni che ha vissuto nel suo viaggio di due anni fa, creerà un brano musicale nel suo stile, utilizzando i suoni campionati nei vari ambienti: un vero e proprio omaggio musicale – singolare e straordinario – alle Audition di X Factor 2022.