X di Elon Musk a rischio antitrust Ue con le nuove regole del DMA

In base al DMA queste aziende non possono favorire i loro stessi prodotti e servizi rispetto a quelli dei concorrenti. Ma a questo punto X (ex Twitter) di Elon Musk potrebbe dover subire una serie di nuove restrizioni nel quadro del nuovo regolamento antitrust. Lo rende noto la Commissione Ue dopo che l’azienda ha comunicato ai regolatori che il suo business potrebbe rientrare nel quadro di queste nuove regole.

Gatekeepers

X, Bytedance, proprietario di TikTok, e il gruppo di siti di viaggi Booking hanno dichiarato venerdì alla Commissione che gestiscono servizi digitali che potrebbero farli qualificare come cosiddetti gatekeeper ai sensi del Digital Markets Act, ha affermato la Commissione venerdì sera.

La legge sui mercati digitali definisce la situazione in cui una piattaforma online di grandi dimensioni è o meno un “gatekeeper”, stabilendo regole e sanzioni. L’obiettivo è contenere lo strapotere delle Big Tech, tutelare i diritti dei consumatori e difendere la libera concorrenza nel mercato unico digitale.

La DMA impone rigidi paletti attorno alle più grandi aziende tecnologiche del mondo come Apple e Meta, nel tentativo di livellare il campo di gioco digitale e rendere più semplice per le aziende che fanno affidamento su di loro operare online.

Le regole del DMA

Secondo la DMA, le aziende non possono favorire i propri prodotti e servizi rispetto ai concorrenti attraverso le loro piattaforme o utilizzare i dati raccolti dai rivali per competere contro di loro. Inoltre, non possono condividere i dati personali degli utenti con le loro diverse piattaforme senza ottenere il consenso esplicito.

Ora anche X, la piattaforma di prenotazione alberghiera di Booking e i servizi pubblicitari online di TikTok potrebbero dover cambiare.

La popolare piattaforma video di TikTok è già classificata come un social network cruciale secondo le regole, qualcosa che la società sta contestando nei tribunali dell’Ue. Venerdì TikTok ha anche detto alla Commissione che il suo servizio pubblicitario non dovrebbe essere etichettato come un servizio di piattaforma principale secondo le regole, anche se soddisfa determinate soglie quantitative per essere considerato uno, con il portavoce Elliott Burton che definisce l’app video “una piattaforma sfidante” rispetto a aziende rivali della Big Tech.

“Crediamo fermamente che TikTok non dovrebbe essere designato come gatekeeper della pubblicità online, un’area così chiaramente dominata dagli operatori storici, e abbiamo esposto il nostro caso alla Commissione”, ha affermato.

Booking ha affermato che “manterrà un approccio costruttivo al DMA”.

X non ha risposto immediatamente alla richiesta di commento di POLITICO.