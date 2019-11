Dare spazio al maggior numero possibile di notizie per sconfiggere la disinformazione. News contro fakenews. Questa la mission e questo l’obiettivo del nuovo social network Wt:social creato dal cofondatore di Wikipedia, Jimmy Wales.

Solo con la vera informazione si combattono le “bufale” in rete e sono quasi 25 mila ad oggi gli utenti registrati, mentre altri 5 mila sono il “waiting list”. Senza pubblicità, il social sarà inizialmente a pagamento (12 euro al mese, o 90 euro l’anno), ma poi, hanno assicurato da Wt, diventerà gratuito, come tutti gli altri.

Una piattaforma collaborative, sul modello di Wikitribune, che mira ad accogliere solamente notizie verificate, per consentire all’informazione di raggiungere un pubblico sempre più grande, ma senza l’odiosa aggiunta di razzismo, odio, trolling, linguaggi aggressivi e discriminatori.

La qualità del contenuto avrà priorità totale sulla sua capacità di attrarre lettori e creare con loro un rapporto di qualsiasi tipo (nel marketing si parla di engagement o rapporto/legame diretto, solido e duraturo con i clienti)

Al momento, il social è consultabile e accessibile solo in lingua inglese, ma gli utenti potranno pubblicare i loro contenuti con la lingua del Paese d’origine o con quella che preferiscono.

Una volta iscritti alla piattaforma, si entra subito a far parte della community e si può immediatamente pubblicare un qualsiasi contenuto.

L’iscrizione è facile e veloce, poi si passa alla schermata dove si chiede il pagamento dell’abbonamento mensile/annuale. In alto a destra c’è il menù a tendina, con alcuni percorsi che consentono di visionare le nuove pubblicazioni (“Recent changes”), o di pubblicare un proprio articolo (“Add new article” sia originale, sia preso da qualsiasi altro media globale) e modificare account e profilo (“My Account” e “My Profile”).

Il profilo è abbastanza semplice nella sua configurazione, con la classica foto in alto a sinistra e la time line che corre al centro, dall’alto verso il basso. Come detto, i contenuti sono tutti di natura multimediale e si presentano più o meno come sulle altre reti sociali più conosciute. Graficamente, infine, il social appare ancora in fase di costruzione, con una colorazione di base sul grigio chiaro e l’header personalizzabile, probabilmente scelta per evidenziare al massimo i contenuti, mentre in termini di utilizzo è praticamente alla portata di tutti gli utenti di rete.

Contenuti: @@

Grafica: @@

Usabilità: @@



Legenda: @ sufficiente; @@ buono; @@@ ottimo