WRC-23, un anno decisivo per l’allocazione dello spettro 5G (report)

Occhi puntati su Dubai alla fine del 2023, quando decisioni critiche per il futuro del 5G e dell’intero ecosistema del digitale e delle comunicazioni saranno adottate in occasione della World Radiocommunication Conference (WRC), la conferenza quadriennale organizzata dall’ITU, l’agenzia Onu responsabile delle politiche internazionali sullo spettro radio che si terrà dal 20 novembre al 15 dicembre.

Ne parla un recente report della GSMA che identifica i principali trend sullo spettro:

Spectrum Policy Trends 2023

Il WRC definisce il modo in cui i fornitori di comunicazioni wireless, utilizzando servizi quali telefonia mobile, satellite, Wi-Fi, radioastronomia e radar, garantiscono la compatibilità radio tra loro attraverso location e bande di frequenza. Più dispositivi e servizi sono online, maggiore è la pressione sullo spettro e sulla coesistenza tra diversi servizi.

Perché è importante?

Storicamente, il WRC ha sempre avuto un ruolo centrale sulla industry mobile e sulla connettività di più di 5 miliardi di persone.

La WRC-23 rappresenta un’opportunità per sfruttare questo risultato identificando lo spettro che aiuterà ad espandere la disponibilità di servizi 5G a prezzi accessibili e a garantire la crescita e l’innovazione future. È un’opportunità per costruire una tabella di marcia per lo spettro fino al 2030, affrontare il divario digitale e garantire che il 5G possa portare benefici a miliardi di persone.

Per gli utenti mobili sono in gioco due questioni: sia l’espansione che l’armonizzazione della capacità dello spettro 5G medio. Con il giusto spettro, l’implementazione del 5G può continuare a prosperare e tutte le parti del mondo possono avere accesso alle tecnologie 5G. L’espansione e l’armonizzazione dell’accesso allo spettro mobile possono garantire la scalabilità, riducendo al tempo stesso sia la densità di rete che le spese di capitale della rete. In tal modo può mettere a disposizione di tutto il mondo servizi mobili di prossima generazione a prezzi accessibili.

Lo spettro nelle bande basse e medie è in discussione alla WRC-23. In media, per ogni mercato sarà necessario un totale di 2 GHz di spettro in banda media per supportare la crescita del 5G entro il 2030, mentre una maggiore quantità di spettro in banda bassa può garantire velocità più elevate nelle aree rurali e ridurre il divario digitale.

Nelle bande medie è prevista un’ulteriore armonizzazione della banda 3.5 GHz, ma raggiungere i 2 GHz richiesti della banda media è difficile da raggiungere anche senza la capacità della banda 6 GHz, che è contesa fra 5G e WIFi di nuova generazione.

Quali sono le considerazioni di policy?

International Mobile Telecommunications (IMT) nella banda 4 800-4 990 MHz

La banda 4800-4990 MHz ha il sostegno di un ecosistema in crescita, basato su nuovi incarichi in Cina, incarichi vicini in Giappone e sull’attività in corso per WRC-23. In breve, è sostenuto da paesi che rappresentano gran parte della popolazione mondiale. Ciò lo rende un’ottima opzione per aggiungere più spettro di banda media, necessario per garantire la futura crescita del 5G.

IMT in una serie di bande comprese fra 3,5 GHz, 6 GHz e 10-10,5 GHz

La gamma di 6 GHz è una componente fondamentale dello spettro necessario per realizzare la connettività 5G universale. 6425-7125 MHz è una banda prioritaria per gli MNO su base globale poiché cercano di aumentare la capacità e ridurre i costi sulla strada verso il 5G avanzato. Un’ulteriore armonizzazione della gamma dei 3,5 GHz – il luogo di nascita del 5G nella maggior parte del mondo – aumenterà la portata, la diversità e l’accessibilità economica. 10-10,5 GHz possono fornire una preziosa capacità aggiuntiva tra la banda media e le onde mm (millimetriche).

Utilizzo mobile dei 3.600-3.800 MHz nella Regione 1 (EMEA)

La banda da 3,5 GHz è la rampa di lancio del 5G nella maggior parte dei paesi e come tale ha l’ecosistema più profondo e i dispositivi più convenienti. L’identificazione dell’IMT in entrambe le sottobande aiuterà a supportare i requisiti di capacità della banda media dell’IMT-2020.

3,5 GHz è stata la banda di lancio 5G per circa l’80% delle reti e la sua capacità in tutta la città ha creato l’ambiente perfetto per gran parte della prima connettività 5G.

Considerazione dello spettro inferiore a 1 GHz nella regione 1 (EMEA)

Le frequenze a banda bassa inferiori a 1 GHz, che possono essere utilizzate per fornire maggiore capacità e prestazioni 5G nelle aree rurali. La banda bassa aiuta i paesi a raggiungere obiettivi sociali, raggiungere la parità digitale tra urbano e rurale, oltre ad aiutare le reti a raggiungere più profondità negli edifici, a coprire le aree agricole con l’IoT e a sviluppare le comunicazioni di trasporto.

L’aumento dello spettro della banda bassa può offrire agli utenti delle aree rurali un accesso IMT paragonabile a quello delle aree urbane e contribuire a ridurre i prezzi della banda larga, rendendo l’accesso ai servizi di comunicazione più inclusivo e riducendo il divario digitale.