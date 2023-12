Per l’industria mobile il risultato finale della World Radio Conference 2023 dell’ITU, l’agenzia Onu per la gestione dello spettro radio, ha un valore cruciale per avere certezze sulla disponibilità futura di spettro radio e per realizzare così una connettività migliore.

L’esito è ancora incerto e la conferenza si chiude il 15 dicembre.

Avanzano i lavori sulle Risoluzioni che orienteranno le decisioni finali sui tre temi che hanno un impatto più significativo sul futuro delle reti mobili: la banda superiore dei 6 GHz, la banda UHF e un punto all’ordine del giorno con le nuove bande da studiare per l’IMT -2030 (6G) al WRC27.

Capacità di velocità: banda 6 GHz

Sulla banda da 6 GHz, l’identificazione IMT è ampiamente supportata e le discussioni si concentrano sulle condizioni in cui le reti mobili potrebbero essere implementate. Con l’obiettivo di proteggere i ricevitori satellitari esistenti nello spazio dalle interferenze aggregate delle stazioni base mobili, si stanno prendendo in considerazione dei limiti alla quantità di potenza irradiata diretta sopra l’orizzonte (verso il satellite).

Avere limiti meno restrittivi per proteggere l’uplink satellitare ma evitare restrizioni eccessive all’IMT è fondamentale per poter ottenere tutti i vantaggi della banda 6 GHz per la società. Il discorso non è banale: i limiti proposti da Europa/CEPT porterebbero ad un quarto dell’area di copertura per stazione base rispetto al potenziale di banda. Altri enti regionali (Africa/ATU e Stati arabi/ASMG) sostengono limiti meno restrittivi che secondo alcuni esperti proteggerebbero comunque l’uplink satellitare consentendo allo stesso tempo un efficiente dispiegamento dell’IMT nella banda.

Il numero di stazioni base che verranno installate sulla banda 6 GHz in tutta la regione è il presupposto principale alla base dei limiti di protezione. Una sovrastima del numero di stazioni base porterà a limiti molto severi per l’iperprotezione dell’uplink satellitare. Secondo stime, un’implementazione meno estesa nella banda 6 GHz, focalizzata sull’aggiunta di capacità nelle aree urbane e suburbane, porterebbe a limiti meno restrittivi rispetto ai limiti ATU/ASMG per proteggere i satelliti.

Uguaglianza digitale: banda UHF

Sulla banda UHF la discussione è in corso con molte opzioni sul tavolo, dal Nessun cambiamento all’allocazione Co-Primaria ai servizi mobili, passando per diverse tipologie di allocazione mobile secondaria e aggiungendo note a piè di pagina aggiuntive per un’allocazione Primaria per i paesi disposti ad aderire.

Le decisioni della WRC-23 di modificare i regolamenti radiofonici sono il risultato di negoziati per ottenere i diritti internazionali per implementare nuovi servizi e introdurre maggiore flessibilità nella banda. Con la sua posizione attuale, l’Europa perde l’opportunità di ottenere i diritti internazionali alla WRC-23 per implementare la telefonia mobile nella banda UHF ogni volta che tale decisione verrà presa dall’Unione Europea.

Con un’allocazione mobile secondaria, l’Europa sarà vincolata alla volontà dei paesi nordafricani e della Russia come paesi vicini. I paesi arabi sostengono invece un’allocazione mobile primaria nella banda che consente loro di decidere quando implementare i servizi mobili.

Il futuro della connettività mobile: WRC-27 IMT

Sul futuro punto all’ordine del giorno della WRC-27 IMT (spettro per 6G) non ci sono stati molti progressi e la discussione controversa sulle bande da studiare è stata finora evitata. Le bande elencate da diversi contributi includono 3100 – 3300 MHz; 3800 – 4200 MHz; 7125-8500 MHz; 12,7 – 13,25GHz; 14,75 – 15,35GHz; così come 6425 – 7125 MHz nelle regioni non incluse nella WRC-23. La WRC-23 è fondamentale per contribuire a garantire la sostenibilità delle comunicazioni mobili

Il settore delle telecomunicazioni in Europa si trova ad affrontare un contesto finanziario difficile. La redditività è bassa e il costo del finanziamento è in aumento, una combinazione che rende difficile reperire i fondi necessari per mettere la connettività in Europa allo stesso livello di Stati Uniti, Corea e Giappone. Prevenire la scarsità di spettro per le reti mobili è parte della ricetta politica per raggiungere con successo i nostri obiettivi del decennio digitale. Dovrebbe essere in cima all’agenda politica e la rilevanza di un risultato positivo della WRC-23 non dovrebbe essere sottovalutata.