Il 6 maggio l’evento italiano promosso da FAPAV, in collaborazione con l’Associazione Civita

L’edizione 2024 della Giornata Mondiale della Proprietà Intellettuale 2024 è stata dedicata all’importanza critica della proprietà intellettuale nel catalizzare l’innovazione e la creatività umana necessarie per il raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite (OSS).

Il tema centrale di quest’anno è stato: “La Proprietà Intellettuale e gli OSS: costruire il nostro futuro comune con innovazione e creatività”.

In occasione di questa celebrazione, promossa a livello mondiale dalle Nazioni Unite, la FAPAV – Federazione per la Tutela delle Industrie dei Contenuti Audiovisivi e Multimediali, in collaborazione con l’Associazione Civita hanno organizzato per il 6 maggio prossimo l’evento italiano dal titolo “Legalità e innovazione per un’industria audiovisiva sostenibile”, che si terrà presso la sede dell’Associazione a Piazza Venezia.

Bagnoli Rossi (FAPAV): “Legalità come pilastro fondamentale per la costruzione di un futuro di un ecosistema industriale sano“

“Da anni l’Italia partecipa alla giornata mondiale della Proprietà Intellettuale attraverso alcune iniziative promosse da FAPAV e che negli ultimi 4 anni hanno visto un’evoluzione significativa grazie alla preziosa collaborazione con l’Associazione Civita.

Ritengo questa edizione particolarmente significativa perché si concentra su dei temi di cruciale importanza, come l’innovazione e la sostenibilità che sono sempre più al centro dello sviluppo creativo e della crescita delle Industrie audiovisive nel nostro Paese”, ha spiegato Federico Bagnoli Rossi, Presidente FAPAV.

“Questa edizione assume però anche una rilevanza molto importante per la nostra Federazione, perché per la prima volta Sylvie Forbin, Deputy Director General, Copyright & Creative Industries Sector WIPO sarà presente a Roma per aprire personalmente la giornata.

L’attenzione dimostrata dalla Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale (WIPO) rappresenta con questa importante presenza un riconoscimento per il lavoro svolto in questi anni da FAPAV.

Un risultato che si è ottenuto grazie anche alla collaborazione con le tante realtà impegnate a livello nazionale ed internazionale nella tutela della Proprietà Intellettuale – ha proseguito il Presidente FAPAV – e nella promozione della legalità come pilastro fondamentale per la costruzione di un futuro di un ecosistema industriale sano per lo sviluppo delle Industrie delle emozioni, come il cinema, tv e sport.”

I partecipanti al World IP Day di Roma

Il convegno di Roma sarà introdotto da Federico Bagnoli Rossi, Presidente FAPAV, e da Sylvie Forbin, Deputy Director General, Copyright & Creative Industries Sector WIPO, che per la prima volta prenderà parte ad un evento promosso dalla Federazione.

Diverse le personalità nazionali ed internazionali, del mondo della politica, delle istituzioni, delle imprese e delle associazioni di settore che parteciperanno, tra cui: Francesco Rutelli, Presidente ANICA, Massimiliano Capitanio, Commissario AGCOM, Benedetto Habib, Presidente dell’Unione Produttori ANICA e Partner di Indiana Production, Giampaolo Letta, Vice Presidente e AD Medusa Film, Paolo Marzano, Componente Comitato Consultivo Permanente per il Diritto D’Autore (MiC) e docente LUISS, Luciana Migliavacca, Presidente UNIVIDEO e Presidente Mustang Entertainment Cristina Priarone, Presidente Italian Film Commission, Gaia Tridente, Direttrice MIA.

Modera gli interventi il giornalista Marco Spagnoli.

Le conclusioni dell’evento saranno affidate a Nicola Maccanico, Vice Presidente CIVITA.

Innovazione, creatività, legalità e sostenibilità

Un nuovo rapporto pubblicato dalla WIPO (World Intellectual Property Organization), l’agenzia delle Nazioni Unite che serve gli innovatori e i creatori del mondo, ha dimostrato che un numero record di brevetti sta facilitando il raggiungimento degli OSS delle Nazioni Unite. L’attività di deposito di brevetti più elevata è per le invenzioni relative all’OSS 9 (Industria, Innovazione e Infrastrutture), che rappresentano il 19% dei brevetti attivi.

“Nel corso della storia, di fronte alle sfide, sono stati l’ingegno umano, le idee e l’innovazione a permetterci di superare e avere successo. Per rimettere in carreggiata gli OSS, dobbiamo sfruttare il potere della proprietà intellettuale come catalizzatore per liberare l’innovazione e la creatività al servizio degli OSS”, ha dichiarato il Direttore generale WIPO, Daren Tang, in un discorso video in occasione della Giornata mondiale della proprietà intellettuale 2024.

Per ricevere informazioni e per partecipare all’evento scrivere a info@fapav.it .