‘World Tech Conference’, dal 24 al 27 giugno Milano capitale tecnologie prossimo decennio

(Adnkronos) – Mancano meno di tre giorni all’apertura del World Tech Conference, l’appuntamento internazionale, organizzato da Micromegas Comunicazione, che dal 24 al 27 giugno trasformerà Milano e la Lombardia nella capitale europea dell’innovazione, del quantum e delle tecnologie strategiche del prossimo decennio. All’Allianz MiCo di Milano, governi, Big Tech, hyperscaler, grandi gruppi industriali, centri di ricerca e alcuni dei più autorevoli scienziati mondiali si confronteranno sul futuro di Quantum Computing, Artificial Intelligence, High Performance Computing ed energia, in una fase storica in cui la domanda di capacità computazionale, infrastrutture digitali ed efficienza energetica sta crescendo a un ritmo senza precedenti.

Tra gli oltre 200 speaker attesi, interverrà Henna Virkkunen, Vicepresidente Esecutiva della Commissione Europea per Tech Sovereignty, Security and Democracy, insieme ad alcuni dei maggiori fisici e matematici contemporanei, tra cui Alain Connes, Medaglia Fields e Premio Crafoord, Michele Parrinello del Politecnico di Zurigo, Gian Francesco Giudice del Cern, Thibault Damour dell’Ihés, Jürg Fröhlich dell’Eth Zürich, Dr. Alan Baratz di D-Wave Quantum Inc. e Hidetoshi Nishimori, considerato uno dei padri teorici del quantum annealing. È inoltre previsto un contributo speciale del Premio Nobel Giorgio Parisi. Al centro della conferenza ci sarà la convergenza tra quantum computing, intelligenza artificiale ed energia, tre ambiti sempre più interconnessi e decisivi per la competitività industriale, la sovranità tecnologica europea e lo sviluppo di nuove infrastrutture computazionali.

Il programma affronterà il ruolo delle nuove architetture computazionali nei principali settori strategici, dalla finanza alla logistica, dalle reti energetiche intelligenti alla ricerca farmaceutica, dalla cybersecurity alla gestione di infrastrutture critiche. Tra i temi chiave anche il contributo del quantum computing all’ottimizzazione di sistemi industriali complessi, con l’obiettivo di ridurre tempi computazionali, costi energetici e inefficienze infrastrutturali. L’obiettivo del World Tech Conference è creare a Milano un grande punto di convergenza europeo tra governi, industria e ricerca avanzata, favorendo il dialogo tra i principali player mondiali del settore e rafforzando il posizionamento dell’Italia nello scenario tecnologico internazionale. Dal 24 al 27 giugno, Milano si prepara così ad accogliere uno dei più importanti appuntamenti europei dedicati alle tecnologie che guideranno il futuro dell’industria, della ricerca e dell’innovazione.Il programma completo è disponibile sul sito worldtechconference.ai

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