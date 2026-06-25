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Wmf 2026, Knowles: “Ia è opportunità per industria musicale”

Wmf 2026, Knowles: “Ia è opportunità per industria musicale”

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Wmf 2026, Knowles: “Ia è opportunità per industria musicale” Adnkronos

(Adnkronos) – “L’innovazione e la tecnologia stanno cambiando l’industria musicale attraverso l’Intelligenza artificiale, per quanto riguarda ad esempio l’interazione con i consumatori e la creazione di suoni migliori. Penso che l’Ia non porti problemi, ma enormi opportunità”, ha dichiarato Mathew Knowles, Founder & Ceo, Strategic Consultant, Keynote Speaker and Corporate Trainer di Music World Entertainment, a margine della seconda giornata del We Make Future 2026, il festival di riferimento per il mondo della tecnologia, dell’Ia e dell’innovazione digitale che va in scena da ieri a domani nei padiglioni di BolognaFiere. 

economia

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Redazione Key4biz

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