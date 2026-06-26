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Wmf 2026, Fantomatica presenta un corto tutto realizzato con l’Ai

Wmf 2026, Fantomatica presenta un corto tutto realizzato con l’Ai

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Wmf 2026, Fantomatica presenta un corto tutto realizzato con l’Ai Adnkronos

(Adnkronos) – “A BolognaFiere abbiamo presentato The Smart Mirror, un cortometraggio con immagini completamente generate con strumenti di Intelligenza artificiale generativa. Lo abbiamo prodotto noi di Fantomatica, una casa di produzione nata a Bologna nel 2022 con l’obiettivo di utilizzare le Ia per riflettere sulle Ia attraverso le forme del cinema”, ha dichiarato Vittorio Martone, produttore di Fantomatica.ai, a margine della terza e ultima giornata del We Make Future 2026, uno dei più grandi eventi mondiali dedicati alla tecnologia, all’Ia e all’innovazione digitale, che è andato in scena nei padiglioni di BolognaFiere. 

economia

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Redazione Key4biz

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