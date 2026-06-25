Wmf 2026, Cucinelli: “Senza uso sano la tecnologia rischia di rubarci l’anima”

(Adnkronos) – “La tecnologia è un dono del creato, ma dobbiamo governarla e farne un uso sano, altrimenti potrebbe rubarci un po’ di quell’anima che il creatore ci ha dato. La tecnologia non deve farci paura, ma dobbiamo riappropriarci della nostra vita privata, perché discutiamo sempre meno con i nostri partner, con i nostri figli, diciamo di non avere più tempo… ma così perdiamo il sogno, e che vita è senza sogno?”, ha dichiarato lo stilista Brunello Cucinelli, Executive Chairman & Creative Director della Brunello Cucinelli SpA, a margine della seconda giornata del We Make Future 2026, il grande festival sulla tecnologia e l’innovazione digitale nei padiglioni di BolognaFiere.

—

economia

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Novità su Google, per aggiungere Key4Biz tra le tue fonti preferite, clicca qui

Leggi le altre notizie sull’home page di Key4biz