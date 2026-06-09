La compagnia ungherese installerà la connettività satellitare di SpaceX su tutta la flotta. L’obiettivo è offrire internet ad alta velocità e bassa latenza anche a oltre 9.000 metri di quota.

Wizz Air prepara l’addio alla modalità aereo. La compagnia ungherese ha annunciato il piano per introdurre la connettività Starlink su tutta la propria flotta a partire dal 2027, diventando la prima compagnia aerea ultra-low-cost europea a portare a bordo la tecnologia satellitare di SpaceX.

L’accordo punta a rendere disponibile una connessione internet ad alta velocità, affidabile e a bassa latenza durante il volo, anche a oltre 9.000 metri di quota. L’installazione del sistema partirà nel 2027 e riguarderà tutti gli aeromobili di nuova generazione della flotta Wizz Air, con l’obiettivo di garantire un’esperienza uniforme indipendentemente dalla rotta o dalla destinazione.

“Il trasporto aereo ultra-low-cost ha sempre avuto l’obiettivo di rendere le opportunità accessibili a un numero sempre maggiore di persone”, ha dichiarato Ian Malin, Chief Commercial Officer di Wizz Air. “Nel 2027 porteremo questa filosofia nell’era spaziale. I nostri clienti non dovrebbero essere costretti a scegliere tra tariffe convenienti e una connessione internet affidabile a bordo per rimanere in contatto con le persone, il lavoro e i momenti che contano di più. Siamo orgogliosi di guidare questo cambiamento collaborando con Starlink per offrire il massimo valore ai nostri passeggeri”.

Addio alla modalità aereo

La promessa è trasformare il tempo trascorso in volo in tempo connesso. I passeggeri potranno lavorare, comunicare, accedere ai propri contenuti o restare in contatto durante il viaggio, superando uno dei limiti storici dell’esperienza aerea, soprattutto sulle tratte operate da vettori low-cost.

“Siamo entusiasti di portare Starlink a bordo degli aeromobili Wizz Air e di trasformare l’esperienza di viaggio per milioni di passeggeri”, ha dichiarato Jason Fritch, Vice President of Starlink Enterprise Sales di SpaceX. “Garantire a passeggeri ed equipaggi una connettività continua e senza interruzioni a oltre 9.000 metri di quota è esattamente ciò per cui questa tecnologia è stata progettata. Non vediamo l’ora di offrire una connessione internet affidabile e ad alta velocità dal decollo all’atterraggio”.

Resta il nodo del prezzo. Secondo quanto riferito da Wizz Air al Corriere, il servizio Starlink a bordo sarà a pagamento, a differenza di quanto avviene oggi su alcune compagnie che hanno già introdotto la connettività satellitare. Il vettore non ha però ancora deciso quanto chiederà ai passeggeri.

Starlink accelera nell’aviazione civile

Starlink, la rete satellitare di SpaceX, è stata progettata proprio per garantire connettività stabile anche in contesti mobili e complessi, come navi, aree remote e aeromobili.

L’accordo con Wizz Air arriva in una fase di forte espansione dell’azienda di Musk nel trasporto aereo. Prima dell’intesa con il vettore europeo, la rete satellitare di Elon Musk aveva già chiuso partnership con compagnie a lungo raggio come Singapore Airlines ed Emirates e con grandi operatori statunitensi, tra cui American Airlines, Southwest, United Airlines e Alaska Airlines.

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