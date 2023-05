WindTre, ceduto il 60% della rete al fondo EQT

Che giornata è stata?

Sul versante delle Tlc, WindTre ha ufficializzato la cessione del 60% della sua rete al fondo svedese EQT. Spieghiamo cosa cambia e cosa no.

Enel. Il Consiglio di Amministrazione ha nominato Flavio CattaneoAmministratore Delegato e Direttore Generale della Società.

Infine, per quanto riguarda l’IA generativa, mettiamo a confronto due report: da una parte i vantaggi, dall’altra i rischi. Tra quest’ultimi, l’impatto ambientale. Secondo alcuni studi addestrare un modello per l’intelligenza artificiale produce emissioni di carbonio 25 volte superiori a quelle di un singolo passeggero in volo da New York a San Francisco.

Clicca qui per leggere la Dailyletter