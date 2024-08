Wind Tre ha concluso l’acquisizione di OpNet, primo operatore in Europa ad aver sviluppato una rete nazionale 5G Stand Alone e ad aver lanciato i servizi su questa tecnologia in Italia per il mercato wholesale. Un’operazione che rafforza l’operatore Wind Tre sia dal punto di vista frequenziale che nel mercato wholesale e B2B del 5G e nel segmento dell’FWA (Fixed Wireless Access).

Benoit Hanssen, co-Ceo di Wind Tre

“I clienti di OpNet continueranno a godere dell’attenzione e della cura che hanno avuto finora, e siamo fiduciosi di aumentare ulteriormente il loro grado di soddisfazione”, ha rassicurato Benoit Hanssen, co-Ceo di Wind Tre. “La società continuerà ad operare con il marchio OpNet e con la struttura commerciale dedicata ai clienti wholesale, in continuità con il passato.”

L’acquisizione di OpNet permetterà a Wind Tre di offrire servizi 5G e FWA (Fixed Wireless Access) ancora più affidabili e di sviluppare le soluzioni tecnologiche più innovative per la digitalizzazione di aziende e pubbliche amministrazioni.

L’operazione ha interessato il 100% di una società nella quale OpNet ha conferito il relativo ramo d’azienda, comprensivo dei beni e delle attività direttamente detenute da OpNet, incluse quelle di sviluppo commerciale, con esclusione delle partecipazioni in Tessellis S.p.A. e nelle altre società controllate o partecipate da OpNet.

