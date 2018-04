Wind Tre, a Milano completata la nuova rete mobile

La nuova rete, realizzata su una innovativa architettura in cloud e sulla fibra, permetterà, grande flessibilità e capacità di sviluppare i futuri servizi 5G per i clienti di Wind Tre.

“La realizzazione della rete mobile unica a Milano attraverso l’integrazione e la modernizzazione delle reti di Wind e Tre conferma ancora una volta la nostra leadership nel soddisfare le esigenze dei clienti grazie all’innovazione e alla qualità delle nostre infrastrutture”. Lo afferma Jeffrey Hedberg, AD di Wind Tre, in occasione del lancio della nuova rete unica a Milano. “Siamo orgogliosi del traguardo raggiunto nel capoluogo lombardo, che ci consente di realizzare un ulteriore miglioramento della qualità, della velocità di connessione e della copertura della nostra rete mobile. Wind Tre è fortemente impegnata ad investire nei prossimi cinque anni, 6 miliardi di euro su tutti i ‘customer touchpoints’, per continuare a differenziarsi sul mercato. Qualità, valore e ‘customer experience’ – conclude Hedberg – sono le linee guida che, insieme ai nostri partner, ci consentiranno di contribuire all’accelerazione dell’Agenda digitale in Italia”.

La nuova rete mobile di Wind Tre a Milano, costituisce un ulteriore passo nel processo di consolidamento e modernizzazione dell’infrastruttura in Italia, già realizzato a Trieste, Agrigento e Bologna ed in fase conclusiva anche in altre importanti città come Roma, Ascoli Piceno, Alessandria, Bari e Cosenza.

La nuova infrastruttura garantisce considerevoli vantaggi sia per i clienti privati che per il mondo aziende. Le recenti prestazioni rilevate nel capoluogo lombardo, infatti, hanno registrato un notevole incremento della velocità 4G, fino al 250% e un ulteriore sensibile miglioramento della copertura, soprattutto negli ambienti indoor.

I significativi investimenti nella nuova infrastruttura di Wind Tre dureranno per l’intero 2018, con l’obiettivo di creare, sul territorio italiano, un ampio, capillare e moderno network, che disporrà di 21mila siti di trasmissione con tecnologia 4,5G e con una significativa disponibilità di frequenze. La nuova rete, realizzata su una innovativa architettura in cloud e sulla fibra, permetterà, inoltre, grande flessibilità e capacità di sviluppare i futuri servizi 5G per i clienti di Wind Tre.

Con il lancio della nuova rete integrata a Milano, Wind Tre ha realizzato una campagna di comunicazione in città, dal claim “L’unione fa la rete”.