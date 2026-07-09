Prosegue lo spettacolo di Wimbledon, in esclusiva su Sky e in streaming su NOW. Le partite che decideranno il vincitore del torneo londinese saranno in onda anche in chiaro su TV8, con la trasmissione in diretta della semifinale tra Jannik Sinner e Novak Djokovic e della finale maschile. Sky offre così a tutti gli appassionati l’opportunità di vivere i momenti più attesi dei Championships e seguire da vicino le sfide decisive dello Slam più prestigioso al mondo.

Ad aprire il programma sarà il confronto tra Arthur Fery e Alexander Zverev, in diretta dalle 14.30 su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, Sky Sport 4K e in streaming su NOW. A seguire, la seconda semifinale tra Jannik Sinner e Novak Djokovic, non prima delle 17.30 su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, Sky Sport 4K, TV8 e in streaming su NOW. Sabato 11 luglio alle 17 sarà invece il momento della finale femminile, che vedrà scendere in campo le protagoniste dell’ultimo atto del tabellone, in diretta su Sky Sport Tennis, Sky Sport 4K e in streaming su NOW.

Per tutto il weekend,interviste, commenti, notizie in tempo reale su Sky Sport 24, sui canali social ufficiali di Sky, sull’APP di Sky Sport e sul sito skysport.it, con una copertura a 360° sul finale del torneo londinese.

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La programmazione delle semifinali e della finale maschile di Wimbledon su Sky, NOW e in chiaro su TV8

VENERDÌ 10 LUGLIO

Alle 14:30

Fery-Zverev

Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K

Non prima delle 17:30

Sinner-Djokovic

Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e TV8

DOMENICA 12 LUGLIO

Alle 17:00

LA FINALE

Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e TV8

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