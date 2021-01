Wilson Wang è il nuovo CEO di Huawei Italia.

Prima di assumere questo incarico, Wang è stato Direttore Generale presso la sede di Huawei a Hong Kong con responsabilità delle attività dell’azienda sui territori di Hong Kong e Macao.

Wilson Wang ha iniziato la sua carriera nel 2013 presso Fiberhome Telecom Technologies, dove ha lavorato come ingegnere del software e product manager. Nel 2008 è entrato in Huawei per ricoprire posizioni chiave nel dipartimento Global Key Account di Huawei Etisalat e successivamente nella sede della società in Pakistan. Con oltre 17 anni di esperienza nel settore ICT, Wang ha una vasta conoscenza della progettazione, implementazione e manutenzione di infrastrutture e soluzioni di rete.

Wang ha conseguito un master in comunicazione optoelettronica presso il Wuhan Research Institute of Post and Telecommunications.

In Italia dal 2004, Huawei ha due sedi principali a Roma e Milano e uffici nelle principali città, oltre 800 dipendenti, 3 centri di ricerca globali, 4 Joint Lab R&D con università e 5 centri di innovazione congiunta che sono il motore dello sviluppo della multinazionale nel Paese.