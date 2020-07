Wiko Y61: smartphone Android Go a meno di 90 euro

L’azienda francese Wiko ha annunciato l’arrivo di un nuovo smartphone super economico che farà sicuramente gola a tutti coloro che voglio spendere il meno possibile per uno smartphone: si tratta dello Y61, dispositivo con una scheda tecnica base ma più che sufficiente per un uso normale e quotidiano del cellulare.

Potrebbe essere anche la scelta ideale per quelle persone che non sono abituate a usare un touchscreen ma vogliono comunque imparare, senza dover spendere tantissimo.

Wiko è un brand ormai noto anche nel nostro Paese, grazie a prodotti di successo lanciati in questi anni e ad un ottimo rapporto qualità-prezzo su alcuni modelli particolarmente azzeccati (pensiamo, ad esempio al Wiko Fever di qualche tempo fa). Con questo nuovo Y61 l’azienda d’oltralpe vuole tentare di fare breccia su una fascia ormai quasi dimenticata, surclassata da una fascia media low cost sempre più forte.

Ma che cosa offre il Wiko Y61? Quali sono le specifiche tecniche principali?

Display e design

Partiamo innanzitutto dallo schermo, un IPS da 6 pollici, con una risoluzione FWVGA+ (480 x 960 pixel), e una densità di pixel di 179 ppi. Un pannello “base”, quindi, che offre comunque una buona visibilità e un’area piuttosto ampia per app e gestione dei contenuti all’interno del dispositivo.

Il design, come si può vedere dalle immagini, non segue le linee dei nuovi prodotti “tutto schermo” e con cornici ridotte al minimo, ma è comunque piacevole da guardare. Per alcuni aspetti ricorda il Pixel 3a, con bordi più pronunciati nei lati superiore e inferiore.

Connettività e reti

Grazie al supporto dual sim 4G potete sfruttare due tariffe cellulari LTE differenti, utilizzando una micro SIM e una nano SIM. Il telefono offre, inoltre, il Wifi 802.11 b/g/n, il GPS/A-GPS, il Bluetooth 4.2, una porta USB 2.0 e il jack per le cuffie. C’è anche una radio FM. Dovrebbe essere sprovvisto, invece, dell’NFC.

Fotocamere

Trattandosi di uno smartphone molto economico, non ci si dovranno aspettare prestazioni eccezionali o multisensori. La fotocamera principale è una 8 Megapixel singola, accompagnata da LED flash e da un’app Camera molto interessante, con alcune funzioni “avanzate” (bokeh, traduzione, filtri bellezza, etc..). La fotocamera frontale, invece, è da 5 Megapixel. Il telefono è in grado di registrare video in qualità Full HD fino a 30 fps.

Memoria, RAM e processore

La memoria interna del Wiko Y61 è da 32 GB, espandibile con memorie microSD fino ad una capacità massima di 256 GB. La RAM, invece, arriva a 2 GB. Il processore è un MediaTek quad-core con clock a 1,8 GHz. Non conosciamo ancora le effettive performance del terminale ma, almeno sulla carta, si tratta di un prodotto non adatto ad un uso intenso e pesante, come ad esempio il gaming.

Autonomia

Molto buona la presenza di una batteria da ben 3000 mAh che, insieme al chipset a basso consumo, permette di avere un’ottima automomia. La casa produttrice non indica delle durate precise ma la giornata di utilizzo (anche oltre) è certamente garantita.

Altre specifiche

Tra le altre caratteristiche degne di nota dello smartphone, vi segnaliamo:

Il pulsante Google Assistant dedicato ;

; Una visualizzazione “ simple mode ” del menu, per semplificare l’uso del telefono e renderlo particolarmente adatto anche a chi non ha molta dimestichezza con la tecnologia;

” del menu, per semplificare l’uso del telefono e renderlo particolarmente adatto anche a chi non ha molta dimestichezza con la tecnologia; sistema operativo Android 10 Go Edition installato;

installato; Un sistema di riconoscimento facciale per lo sblocco;

per lo sblocco; accessori dedicati, come Easy Folio (una flip cover translucida), Soft case (una cover trasparente) e una pellicola in vetro temperato ultra resistente.

Prezzo e lancio

Come avrete già letto nel titolo, il prezzo del Wiko Y61 è bassissimo: la cifra di listino è di 89,99 euro, accessori compresi. È possibile scegliere tra tre colori diversi: Deep Grey, Deep Green e Gold. Dovrebbe essere disponibile in Italia già da questi giorni.