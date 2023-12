È probabilmente l’enciclopedia online più grande del mondo, con quasi 7,9 milioni di pagine. Un universo di conoscenza da navigare e scoprire, che si arricchisce di oltre 5 mila nuove voci al mese. Ci sono alcuni temi, ovviamente, che incontrano più di altri il favore del pubblico.

Ad esempio, l’uscita al cinema del film di Christopher Nolan sul celebre fisico americano J. Robert Oppenheime non solo è stato a livello mondiale il terzo miglior incasso al box office nel 2023, ma ha registrato anche un record di accessi alle pagine di Wikipedia dedicate alla pellicola e all’uomo.

Poi ci sono gli sport, con i loro eroi e i grandi eventi, che sono in grado di attrarre milioni di lettori, come ad esempio la Coppa del mondo di cricket o la Premier League, ma anche quelle dedicate alle tecnologie più innovative, tra cui ChatGPT, e alle stelle del cinema e delle serie.

Le 25 pagine più popolari di Wikipedia

Secondo i dati raccolti dalla Wikimedia Foundation, è stata stilata una classifica delle 25 pagine più popolari e più lette su Wikimedia.

Al primo posto in assoluto, con 49,5 milioni di visualizzazioni c’è la pagina di ChatGPT. Segue al secondo posto, con 42,6 milioni di visualizzazioni quest’anno la Pagina dei decessi delle persone famose durante il 2023.

Chiude il podio più alto la Coppa del mondo di cricket 2023 con 38,17 milioni.

Al quarto posto c’è la Premier League indiana, con ben 32,34 milioni di visualizzazioni, seguita al quinto dal film Oppenheimer, con 28,34 milioni, e dalla Coppa del mondo di cricket, con 25,96 milioni.

La pagina dedicata allo scienziato J. Robert Oppenheimer, ha registrato 25,67 milioni di visualizzazioni, mentre all’ottavo posto c’è il film Jawan, con 21,79 milioni.

Nono posto per la Premier League indiana 2023, con 20,64 milioni di visualizzazioni, mentre chiude la Top Ten ancora un film, stavolta Pathaan, con 19,93 milioni di visualizzazioni.

L’industria dell’audiovisivo piazza una serie all’11° posto, The last of us, con 19,79 milioni, seguita dalla popstar Taylor Swift al 12°, con 19,41 milioni, quindi dal film Barbieal 13°, con 18,05 milioni.

Sempre lo sport sembra guidare la seconda parte della classifica, con Cristiano Ronaldo al 14° (17,49 milioni di visualizzazioni), Lionel Messi al 15° (16,62 milioni), la Premier League al 16° (16,6 milioni).

L’attore della serie Friends da poco scomparso, Matthew Perry, occupa il 17° posto (16,45 milioni), mentre la pagina dedicata agli Stati Uniti, occupa il 18° posto (16,24 milioni), seguiti al 19° dall’imprenditore innovatore Elon Musk (14,30 milioni), al 20° dal film Avatar: La via dell’acqua (14,30 milioni).

Al 21° posto c’è la pagina relativa all’India, con 13,85 milioni, al 22° quella per lisa Marie Presley, figlia di quello che è ancora considerato il Re del rock americano, con 13,76 milioni, al 23° sempre il cinema, con il film I guardiani della Galassia Vol.3 (13,39 milioni), al 24° posto la pagina dedicata all’invasione russa dell’Ucraina (12,79 milioni), quindi al 25° posto Andrew Tate (12,72 milioni), uomo di spettacolo ed ex campione di kickboxing.

La Wikipedia Foundation nella stesura della classifica ha preso in considerazione solo i numeri delle pagine in inglese (non quindi quelli prodotti da pagine in altre lingue) e fino a novembre 2023.

Il prossimo rapporto aggiornato è atteso per i primi di gennaio 2024.