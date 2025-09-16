Attivo nelle prime 26 piazze di Roma: è in arrivo in altre 74. Noi lo abbiamo testato in piazza del Popolo, dove è stato ufficialmente “acceso” e provato dal sindaco di Roma Roberto Gualtieri.

Selezionare la rete pubblica di “ROMACAPITALE_WIFI” e poi per accedere loggarsi con il profilo Facebook oppure con un’email. Non serve la password. In caso di mancato accesso al Wi-Fi per 14 giorni, l’operazione di login andrà effettuata nuovamente. Altrimenti si è sempre connessi.

Ecco come è davvero facile collegarsi al WiFi 6, in modo gratuito e in cybersicurezza, nelle prime 26 piazze di Roma: è in arrivo in altre 74 piazze.

Il WiFi gratuito nelle 100 piazze di Roma è realizzato da Smart City Roma, la società controllata da INWIT, titolare del progetto Roma 5G, che sta realizzando la copertura 5G di tutte le linee della metropolitana.

Il servizio di Key4Biz che spiega come si accede al WIFI 6 e con le interviste al Sindaco di Roma Roberto Gualtieri, Diego Galli – DG INWIT – e a Michele Gamberini, Amministratore Delegato Smart City Roma (Gruppo INWIT)

