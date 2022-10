Niente messaggi o telefonate, dalle 09:00 di stamattina Whatsapp ha lasciato offline tutta Italia o quasi. Migliaia di segnalazioni sono arrivate dalle principali città del Paese, come Torino, Milano, Bologna, Perugia, Roma, Napoli e Bari. Il disservizio è finito alle 11,30 circa.

Difficile stabilire cosa sia successo, si ipotizza un problema di connessione alla rete. Al momento sembrerebbe esser stata l’unica piattaforma Meta ad aver avuto problemi tecnici, perché non arrivano segnalazioni da Facebook e Instagram (le altre piattaforme del Gruppo Meta).

Nel 75% dei casi si è trattato di problemi legati all’invio/ricezione di messaggi, ma anche alla stessa apertura dell’applicazione da mobile (21%) e su desktop (4%).

Considerando il massiccio utilizzo di quest’applicazione, anche per lavoro (viene subito in mente chi si trova in smart working, ma non solo), non saranno stati pochi i problemi per l’utenza italiana in queste ore, con il riversamento delle attività di messaggistica su altre piattaforme come Telegram o Slack.

Sul sito Downdetector, pagina fondamentale per verificare che tipo di disservizio di rete si presenta ogni giorno, si capisce cosa è accaduto anche semplicemente leggendo i commenti degli utenti.

C’è chi lamenta l’impossibilità di accedere ai gruppi di chat, la mancata comparsa della doppia spunta di ricezione messaggio (quindi c’è solo l’invio). Il servizio, quindi, non è del tutto offline.

Tramite Twitter si scopre inoltre che probabilmente il disservizio non è stato solo italiano, ma anche europeo, con molti altri Paesi del mondo che da stamattina si sono trovati senza Whatsapp.