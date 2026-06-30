WhatsApp introduce i nomi utente: come prenotarli e perché cambieranno il modo di contattarsi

WhatsApp compie un passo importante verso una maggiore tutela della privacy. La piattaforma di messaggistica di Meta ha attivato anche in Italia la possibilità di prenotare un nome utente, una novità che consentirà in futuro di comunicare con altre persone senza dover condividere il proprio numero di telefono.

La funzione arriverà gradualmente nel corso dei prossimi mesi, ma gli utenti possono già riservare il proprio identificativo in vista del lancio definitivo entro il 2026. Una scelta che punta a evitare la corsa ai nomi più richiesti e a garantire che ciascuno possa ottenere quello desiderato, se ancora disponibile.

Che cos’è il nome utente di WhatsApp

Il nome utente è un identificatore unico, preceduto dal simbolo @, che si affiancherà al tradizionale numero di telefono. Potrà avere un formato come, ad esempio, @MarioRossi oppure @Anna123 e rappresenterà un nuovo modo per essere trovati e contattati all’interno dell’app.

È importante non confonderlo con il nome visualizzato nel profilo. Quest’ultimo può essere uguale a quello di altri utenti e non deve essere necessariamente univoco. Il nome utente, invece, sarà esclusivo: ogni identificativo potrà appartenere a un solo account.

L’obiettivo è rendere più semplice e sicuro entrare in contatto con persone che non fanno ancora parte della propria rubrica, evitando di dover comunicare il numero di cellulare.

Perché questa novità migliora la privacy

Fino a oggi, per iniziare una conversazione su WhatsApp era quasi sempre necessario conoscere il numero di telefono dell’altra persona. Con i nomi utente questo passaggio non sarà più indispensabile.

Chi non ha già salvato il numero dell’utente vedrà infatti il suo nome utente e potrà contattarlo utilizzando quello. Il numero di telefono rimarrà privato, offrendo un livello di riservatezza particolarmente utile per professionisti, creator, piccole imprese, associazioni e per chiunque voglia separare maggiormente la propria identità digitale dai dati personali.

Come prenotare il proprio nome utente

La prenotazione è completamente facoltativa e serve a riservare il nome scelto prima che la funzione venga resa disponibile a tutti.

Per effettuarla è sufficiente:

aggiornare WhatsApp all’ultima versione disponibile;

verificare se l’opzione è già comparsa all’interno dell’app;

scegliere un nome utente disponibile e confermarne la prenotazione.

La funzione viene distribuita gradualmente, quindi potrebbe non essere immediatamente visibile su tutti gli smartphone. In questo caso non è necessario fare nulla di particolare: sarà sufficiente mantenere aggiornata l’app e attendere che l’aggiornamento venga attivato sul proprio account.

Una volta completata la prenotazione, il nome rimarrà riservato e nessun altro potrà richiederlo.

Cosa succede dopo la prenotazione

Prenotare il nome utente non significa poterlo utilizzare subito.

Finché la nuova funzione non sarà attiva sul proprio account, il nome utente resterà invisibile agli altri utenti. Nessuno potrà cercarlo, visualizzarlo o contattare il proprietario utilizzandolo.

Quando WhatsApp abiliterà definitivamente la funzionalità, l’utente riceverà una notifica direttamente nell’app. Da quel momento sarà possibile condividere il proprio nome utente al posto del numero di telefono.

Si può modificare o eliminare?

Sì. La prenotazione non è definitiva.

In qualsiasi momento sarà possibile cambiare il nome utente oppure eliminarlo. Bisogna però tenere presente che, una volta liberato, quel nome potrebbe essere richiesto da un altro utente.

Per questo motivo conviene scegliere con attenzione un identificativo che si intende mantenere nel tempo.

E se il nome che voglio è già occupato?

Come accade per gli indirizzi email o per gli username dei principali social network, ogni nome utente deve essere unico.

Se quello desiderato è già stato prenotato o utilizzato da qualcun altro, sarà necessario sceglierne uno diverso. Per facilitare la scelta, WhatsApp metterà a disposizione anche un generatore automatico che proporrà alternative personalizzate.

Alcuni nomi, inoltre, saranno riservati a enti pubblici, aziende, organizzazioni e personaggi pubblici verificati e non potranno essere richiesti dagli altri utenti.

Lo stesso nome di Instagram e Facebook

Meta punta anche a rendere più coerente la propria presenza digitale tra le diverse piattaforme.

Se il nome utente desiderato non è già stato assegnato, sarà possibile utilizzare lo stesso identificativo impiegato su Instagram o Facebook, collegando gli account attraverso il Centro gestione account di Meta. Una possibilità pensata soprattutto per creator, professionisti, aziende e piccole attività che vogliono essere riconoscibili con lo stesso nome su tutti i servizi del gruppo.

Una trasformazione destinata a cambiare WhatsApp

Con oltre tre miliardi di utenti nel mondo, WhatsApp introduce una delle novità più significative degli ultimi anni. L’adozione dei nomi utente avvicina infatti il servizio ai meccanismi già utilizzati da Telegram, Signal e da molte piattaforme social, dove è possibile entrare in contatto con una persona senza conoscere il suo numero di telefono.

Per gli utenti significa soprattutto una maggiore protezione della privacy e una gestione più semplice dei contatti. Per questo Meta ha deciso di aprire con largo anticipo la fase di prenotazione: chi desidera assicurarsi il proprio nome può già farlo, in attesa che la funzione venga distribuita a tutti nel corso dei prossimi mesi.

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