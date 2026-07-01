Welfare aziendale: Lucini (Generali), “La qualità delle iniziative fa la differenza”

(Adnkronos) – “Le imprese più evolute non si limitano a offrire servizi, ma integrano il welfare nella propria strategia aziendale”. Lo afferma Barbara Lucini, Responsabile Country Sustainability & Social Responsibility di Generali Italia, a margine della presentazione del Rapporto Welfare Index Pmi 2026 a Roma. “È questa evoluzione che consente di generare un impatto sociale sempre più concreto”.
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