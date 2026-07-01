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Welfare aziendale: Fancel (Generali), “Coinvolgere sempre più PMI”

Welfare aziendale: Fancel (Generali), “Coinvolgere sempre più PMI”

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Welfare aziendale: Fancel (Generali), “Coinvolgere sempre più PMI” Adnkronos

(Adnkronos) – “Il dato più importante è il numero crescente di imprese che partecipano al Welfare Index PMI”. Lo afferma Giancarlo Fancel, Country Manager & Ceo Generali Italia, a margine della presentazione del Rapporto Welfare Index PMI 2026 a Roma. “Nei prossimi anni mi aspetto un’accelerazione del welfare nelle piccole e medie imprese, con Generali sempre più partner del Paese”. 

economia

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Redazione Key4biz

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