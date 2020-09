Lo scopo del progetto è promuovere il patrimonio artistico, culturale e naturalistico italiano, e mettere in contatto aziende e realtà italiane direttamente con il pubblico cinese, attraverso l’applicazione più usata in Cina, ovvero proprio WeChat.

Il turismo per il Bel Paese è sempre stato una miniera d’oro, anche se spesso è stato “maltrattato” e non valorizzato come avrebbe dovuto. Oggi è un mercato che vale il 13% del PIL nazionale, e dà lavoro a circa 4.2 milioni di persone: l’impatto del comparto sul prodotto interno lordo è – in percentuale – superiore a qualsiasi altro paese europeo (comparabile come grandezza al nostro), e siamo leader nel numero di lavoratori nel settore.

Alla luce di questi dati appare chiaro il motivo per cui la crisi da coronavirus sia stata così “pesante” per il nostro paese, e proprio per questo motivo quanto sia necessario tirarsi su le maniche per cercare di raddrizzare la situazione.

In questa strana estate 2020, ciò che ha veramente messo in ginocchio il settore del turismo è stato il crollo dei visitatori stranieri (meno 65%): l’obiettivo per il futuro è quindi trovare un modo – pandemia permettendo – di riportare i turisti stranieri in Italia.

Tra tutti i paesi d’arrivo, sicuramento uno dei più rilevanti è quello cinese: nel 2019 abbiamo assistito a un più 20% di presenze di turisti cinesi, che hanno speso nel nostro paese un miliardo e mezzo di euro.

Quest’anno doveva segnare un nuovo record di visite e guadagni, ma così non è stato.

L’importante però è non buttare al vento quanto fatto di buono finora: è necessario continuare a lavorare per creare solide fondamenta per la stagione turistica del prossimo anno.

Per questo motivo Value China, start-up innovativa che fornisce prodotti e servizi digital per aiutare le aziende italiane ad entrare nel mercato cinese, e Tencent Holding hanno unito le forze creando la piattaforma WeChat Tourism.

Questa iniziativa si propone di rilanciare e promuovere il turismo cinese in Italia, anche grazie al patrocinio di ENIT (Agenzia Nazionale del Turismo).

Lo scopo del progetto è promuovere il patrimonio artistico, culturale e naturalistico italiano, e mettere in contatto aziende e realtà italiane direttamente con il pubblico cinese, attraverso l’applicazione più usata in Cina, ovvero proprio WeChat.

L’iniziativa WeChat Tourism diventerà presto un asset fondamentale per la promozione della destinazione Italia in Cina. L’utilizzo della maggiore app cinese per messaggistica, social network e per i pagamenti crea un nuovo scenario di rilancio del turismo e un’opportunità unica per l’intero settore e l’economia italiana.

Questo è l’unico progetto in Italia gestito direttamente dal gruppo Tencent, e include anche la realizzazione di un Mini Program WeChat, implementato dal team tecnico di gigante cinese.

Con il vantaggio di anni di esperienza accumulata nel mondo digital, Tencent investirà sulla diffusione di WeChat Tourism lato Consumer, promuovendo le destinazioni e i servizi nei suoi canali social esistenti che raggiungono oltre un miliardo di utenti sulle sue property digital e su WeChat.

Neosperience investirà in questo progetto sul versante Business, impegnando le proprie risorse e quelle della sua controllata Value China per aiutare tutti gli operatori a valorizzare, insieme alle loro attività, il patrimonio culturale, artistico, enogastronomico e naturalistico italiano.

