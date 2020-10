Come la rete ci ha cambiato (e perché ci cambierà ancora).

Di Fiorenzo Pilla

Listino:€ 14,90

Editore: Ledizioni

Data uscita: settembre 2020

Pagine: 130

EAN: 9788855262156

L’avvento di Internet e l’ingresso degli strumenti di socialità digitale nella nostra quotidianità hanno cambiato profondamente le radici del nostro vivere sociale, portando con sé un cambiamento che è, al contempo, una profonda evoluzione e una dirompente rivoluzione… una vera e propria Webvolution.

Accanto ad aspetti noti e a elementi familiari, tuttavia, per ciascun utente nascono e si moltiplicano interrogativi e domande a cui non sempre è semplice trovare risposta. Il Dark Web è davvero così pericoloso?

E come è possibile accedervi? Perché e in che modo la nostra vita digitale viene tracciata? Cos’è l’internet degli oggetti e perché ha già cambiato il mondo?

Attraverso un approccio basato sulla ricerca sul campo e sull’analisi di casi concreti, l’autore prova a fornire risposta a questi e a molti altri quesiti per mostrare come, grazie a un giusto bilanciamento di prudenza, conoscenza e fiducia, sia possibile percorrere la strada digitale, non solo evitando insidie e pericoli, ma cogliendo le incredibili opportunità che ci propone.