Le regole del Gdpr possono sembrare complesse e disincentivare attività che prevedano la raccolta dei dati per ecommerce e retail.

Invece, basta organizzare bene il lavoro, avere le idee chiare e rispettare alcune semplici regole per raccogliere e usare i dati in modo semplice, sia online che nei punti vendita.

Giovedì 12 novembre si terrà il webinar MailUp dedicato al tema “Come raccogliere ed usare dati in modo semplice per attività e-commerce e retail”.

Il webinar sarà condotto dall’Avv. Marco Maglio, presidente dell’Osservatorio Europeo sulla data protection.

Sarà l’occasione per comprendere, attraverso esempi concreti, come predisporre form di raccolta dati per le attività “on e offline” nei rapporti commerciali con i clienti e i prospect.