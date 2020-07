Presentazione della nuova ricerca FAPAV/Ipsos sulla pirateria digitale in Italia. Giovedì 9 luglio alle ore 10:30 Federico Bagnoli Rossi (FAPAV) e Nando Pagnoncelli (Ipsos) illustreranno in un webinar live i nuovi dati relativi ai comportamenti illeciti nel consumo di contenuti audiovisivi online in Italia.