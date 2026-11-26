L’amministrazione Trump è contraria alla proposta Ue di una tassa digitale che potrebbe discriminare le aziende Usa, creando danni anche per i consumatori. Lo rende noto Politico, ribadendo di fatto la posizione contraria ad una web tax sulle Big tech che gli Usa sostengono da diversi anni.

L’ultimo a provarci sabato scorso il presidente del Consiglio Ue Antonio Costa, rispolverando un evergreen come la web tax per dare sostanza al mega budget da due trilioni di euro della Ue. Costa peraltro ha detto che l’imposta non è indirizzata in particolare ad imprese americane.

La proposta era di colpire con un prelievo le aziende con un fatturato globale superiore a 750 milioni di euro, di cui almeno 50 milioni generati in Europa. Una soglia che di fatto avrebbe riguardato le grandi Big tech americane come Google, Meta e Amazon.

Proposto contributo del 3% del fatturato annuo

Sarebbero soggetti a “un contributo annuale pari al 3% del fatturato netto annuo derivante da pubblicità online, servizi di intermediazione digitale e dati generati dagli utenti”, secondo i documenti condivisi dal consiglio.

Ma l’altolà di Washington ai leader europei è giunto a Bruxelles in concomitanza con l’apertura del summit di due giorni convocato oggi per trovare la quadratura del cerchio sui fondi per il prossimo budget comunitario.

Già nel 2018, la Commissione europea ha proposto un’imposta sul digitale a livello di Unione europea, per poi accantonarla in attesa che i negoziati, mediati dall’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), portassero a un accordo globale. Paesi come Francia, Austria e Italia hanno tuttavia introdotto prelievi nazionali, suscitando minacce di ritorsioni da parte della prima amministrazione Trump.

Trump minaccia nuovi dazi

L’idea di un’imposta a livello UE sta tornando in auge, con Francia, Danimarca, Spagna e Italia tra i sostenitori. Questa spinta giunge in un momento in cui, mercoledì, Washington ha minacciato l’imposizione di nuovi dazi nei confronti dell’UE, a seguito di un’indagine separata sulla sovraccapacità industriale.

Secondo tre diplomatici UE, tuttavia, Irlanda, Svezia, Malta, Germania e Paesi Bassi (cosiddetti frugali) mantengono un atteggiamento prudente. Dato che una nuova imposta europea richiederebbe l’approvazione unanime, è improbabile che l’idea di Costa possa concretizzarsi.

Il governo tedesco, stando a una nota interna visionata da Politico, intende comunque esaminarla «con spirito aperto».

A guidare il fronte del “no” è il Primo ministro irlandese (Taoiseach) Micheál Martin, che ha ribadito la “netta opposizione” dell’Irlanda a un’imposta sul digitale.

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