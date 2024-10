“We Are Stories 2”, il video della campagna antipirateria di FAPAV

Seconda edizione della campgna istituzionale antipirateria dal titolo “We Are Stories. Sogni, sfide e passioni delle professioniste di oggi e di domani”. Un’iniziativa di FAPAV - Federazione per la Tutela delle Industrie dei Contenuti Audiovisivi e Multimediali, in collaborazione con ANEC, ANICA, APA, CRTV, MPA, NUOVOIMAIE, SIAE e UNIVIDEO.