Il caso di un profilo inventato dal nulla e trasformato in un account di successo in poche ore presentato all’evento di Parma organizzato da WaterOnMars la scorsa settimana.

L’idea è venuta al vulcanico Alex Orlowski, volto noto della Business Intelligence in rete. E non ci ha pensato due volte. In quattro e quattr’otto assieme a Jenny Paita, con il sostegno del giornale Rolling Stone ha creato il caso di un account di una finta fashion influencer (Jenny Paita), che in poche ore ha raccolto migliaia di follower e altrettati post e like, dando l’idea di una potenza di fuoco inaudita ma…basata sul nulla.

All’evento di Parma Jenny Paita ha rievocato il case study di WaterOnMars ed è stata l’occasione per una chiacchierata di cui vi riportiamo il video. Ma godetevi anche il video trailer di descrizione del caso che fu fatto all’epoca.