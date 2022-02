Voucher per la banda larga, negli Usa già 10 milioni di adesioni nel 2022

Voucher per la banda larga alle famiglie indigenti, le misure messe in atto dall’amministrazione Biden funzionano con 10 milioni di famiglie che hanno aderito al programma dall’inizio del 2022. Un buon risultato, messo in evidenza pubblicamente dalla vicepresidente Kamala Harris, che ha fatto così un primo bilancio della misura, che prevede un sussidio mensile di 30 dollari al mese per la connettività le famiglie a basso reddito.

Il programma da 14,2 miliardi, si chiama Affordable Connectivity Program, e rientra in un più ampio pacchetto bipartisan da 1,2 trilioni di dollari approvato lo scorso anno per nuove infrastrutture nel paese. Gli Usa hanno messo complessivamente sul piatto 65 miliardi di dollari per connettere tutti i cittadini alla banda larga, di questi 42 miliardi sono destinati alla realizzazione dell’infrastruttura di rete.

L’obiettivo del presidente Joe Biden, ha ribadito Kamala Harris, responsabile dallo scorso mese di marzo in materia di digitale, è chiudere il divario digitale degli americani. “Nel 21esimo secolo internet veloce non è un lusso, ma una necessità”, ha detto Harris. “Il nostro mondo si è spostato online ed è per questo che dal primo giorno il presidente ed io stiamo combattendo per rendere più facile a tutti l’accesso”.

Secondo stime della FCC, ci sono 19 milioni di cittadini che non hanno accesso a internet nel paese.

Programma gestito dalla FCC

Il programma, amministrato dalla Federal Communications Commission (FCC), offre alle famiglie idonee uno sconto di 30 dollari al mese sulla bolletta mensile della banda larga. Le famiglie nelle terre tribali possono ottenere un sussidio di 75 dollari al mese. Gli iscritti possono anche accedere a un sussidio una tantum di 100 dollari per acquistare un computer o un tablet per accedere a Internet.

La FCC ha lanciato il programma all’inizio di quest’anno. Sostituisce un precedente programma di sussidi chiamato Emergency Broadband Benefit Program, che era stato istituito durante la pandemia di COVID-19 dal Congresso per aiutare a coprire il costo della banda larga per le famiglie a basso reddito e le famiglie che hanno subito una perdita di reddito a causa della pandemia. Attraverso quel programma, la FCC ha stanziato un sussidio di 50 dollari al mese alle famiglie a basso reddito e a chiunque fosse stato colpito dalla pandemia.