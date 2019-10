Un contributo del valore massimo di 50 euro che verrà erogato “per fine novembre/inizi di dicembre 2019” per l’acquisto di apparecchi di ricezione del nuovo segnale DVB-T2 (smart tv e decoder). L’annuncio è stato dato dal sottosegretario al Ministero dello Sviluppo economico Mirella Liuzzi durante il question time in commissione Trasporti alla Camera.

“Informo che il decreto interministeriale concernente l’erogazione dei contributi per l’acquisto dei decoder e Smart TV è stato trasmesso per la firma al MEF il 1 ottobre 2019, che ha ritrasmesso il decreto il 18 ottobre scorso. Il decreto è stato inoltrato per la registrazione ai competenti organi di controllo per la verifica contabile, e all’esito della stessa, che prevede un iter di 30 giorni, sarà pubblicato in Gazzetta Ufficiale”, ha detto Liuzzi.

Come sarà erogato il voucher del valore massimo di 50 euro

Il decreto prevede che i soggetti beneficiari della misura di sostegno, siano i cittadini con ISEE fascia 1 e 2 –, rientranti nelle cosiddette fasce deboli.

L’erogazione del contributo per tv e decoder avverrà mediante una piattaforma telematica messa a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, presso la quale si dovranno registrare tutti i venditori operanti in Italia (compresi quelli del commercio elettronico) secondo modalità operative che saranno rese pubbliche sul sito internet del Ministero dello sviluppo economico.

Il valore massimo del contributo è pari a 50 euro e potrà essere inferiore laddove il prezzo dell’apparato che l’utente intende acquistare sia inferiore a tale cifra, in quanto il contributo è riconosciuto all’acquirente sotto forma di sconto praticato sul prezzo finale di vendita. Ai venditori verrà poi riconosciuto il rimborso dello sconto praticato all’utente finale, mediante un credito d’imposta.

La misura avrà una durata triennale e sarà accompagnata da apposite campagne e azioni informative per spiegare agli utenti tali cambiamenti e guidarli verso la conversione dei loro apparati televisivi, minimizzandone l’impatto.

Liuzzi: nuovo finanziamento da chiedere in legge di Bilancio per allargare la platea dei beneficiari

Al termine del question time, Mirella Liuzzi ha confermato l’obiettivo del Mise “di richiedere in legge di Bilancio un nuovo finanziamento della misura per allargare la platea dei soggetti beneficiari”, come già annunciato dal ministro del Mise Stefano Patuanelli il 9 ottobre scorso in audizione nella stessa Commissione Trasporti della Camera.

L’erogazione dei voucher, infine, sarà accompagnata da apposite campagne per informare i cittadini e minimizzare l’impatto della trasformazione tecnologica sulle famiglie italiane.