È chatbot-mania, ormai. Vivono tra di noi; intrattengono conversazioni con noi; ci aiutano in molti modi e, a volte, riescono ad anticipare i nostri desideri. Secondo molti rappresentano la nuova frontiera per le aziende. Ma non tutti i chatbot, al momento, sono efficaci. Mi spiego e mostro perché, per ora, sono utili solo per l’eCommerce.

