Produrre più energia dalle rinnovabili, accelerare sul pacchetto europeo per le reti, sulle connessioni e sui sistemi di accumulo. Nel discorso sullo Stato dell’Ue, la Presidente von der Leyen ha anche annunciato i nuovi rapporti con il Canada e le novità sulle materie prime critiche.

Ursula Von der Leyen parla di energia, materie prime e Canada nel discorso sullo Stato dell’Unione. La nuova strategia europea per ridurre le dipendenze

L’Unione europea (Ue) deve produrre più energia, elettrificare la propria economia e soprattutto ridurre le dipendenze strategiche che negli ultimi anni ne hanno mostrato la vulnerabilità. Ma per farlo Bruxelles guarda sempre più oltre i propri confini. Fino al Canada, che la Presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, vorrebbe trasformare nel primo “membro associato” dell’Unione europea.

È uno dei passaggi più significativi del discorso sullo Stato dell’Unione pronunciato dalla presidente della Commissione europea. Dietro energia, reti elettriche, terre rare e materie prime critiche emerge infatti una stessa strategia: diminuire l’esposizione europea verso fornitori dai quali l’Ue rischia di dipendere economicamente e geopoliticamente.

L’indipendenza passa dall’elettrificazione, così si tagliano 260 miliardi di euro di costi per i fossili

Il punto di partenza resta la crisi energetica. Secondo von der Leyen, dall’inizio della guerra in Ucraina le maggiori importazioni di combustibili fossili sono costate all’Europa 90 miliardi di euro in più, “senza che questo aggiungesse una singola molecola di energia”.

La risposta proposta dalla Commissione non privilegia una singola tecnologia. Fonti rinnovabili, nucleare, biometano e altre fonti vengono inseriti nello stesso schema: produrre energia pulita e accessibile all’interno dell’Europa.

L’obiettivo è raddoppiare la quota dell’elettricità entro il 2040, una trasformazione che, secondo la presidente, potrebbe ridurre di 260 miliardi di euro l’anno la spesa europea per le importazioni di combustibili fossili.

Ma produrre elettricità non basta. Nel 2025 nell’Ue sono stati installati oltre 80 GW di nuova capacità rinnovabile, mentre una capacità sei volte superiore sarebbe ancora in attesa della connessione alla rete. Da qui la richiesta di accelerare sul pacchetto europeo per le reti, sulle connessioni e sui sistemi di accumulo.

È un problema industriale prima ancora che climatico: senza reti adeguate, nuova capacità di generazione e storage, l’elettrificazione rischia di scontrarsi con un’infrastruttura costruita per un sistema energetico molto diverso.

Dalla Russia alla Cina: il rischio di sostituire una dipendenza con un’altra

Il secondo fronte riguarda le materie prime. Per von der Leyen, la lezione del gas russo deve impedire all’Europa di costruire nuove dipendenze altrettanto difficili da gestire.

La dipendenza dalla Cina, ha ricordato, supera l’80% per numerose materie prime critiche e arriva al 90% per alcune terre rare. Materiali indispensabili per batterie, microchip, auto elettriche, turbine, tecnologie digitali e sistemi per la difesa.

La novità annunciata a Strasburgo è la creazione di una Compagnia europea per le materie prime critiche, destinata a sostenere l’approvvigionamento e la costituzione di scorte strategiche.

L’impostazione richiama, almeno nella logica, ciò che l’Europa ha sperimentato con gli acquisti coordinati nel settore energetico: aggregare la domanda e aumentare il peso negoziale europeo invece di lasciare i singoli Stati e le imprese a competere separatamente sui mercati globali.

Il primo ministro canadese Mark Carney

Il Canada è il nuovo (e il primo) membro associato dell’Ue

È qui che assume un significato particolare l’apertura al Canada. Von der Leyen ha proposto di lavorare affinché Ottawa diventi il primo membro associato dell’Unione europea, andando ben oltre l’attuale CETA. Oggi, il primo ministro canadese Mark Carney sedeva come ospite d’onore nella seduta plenaria dell’Europarlamento a Strasburgo.

L’obiettivo è costruire una vera “Alleanza per il futuro”, con cooperazione sulla manifattura avanzata, tecnologie, industria della difesa, Artico, energia, minerali critici, batterie, intelligenza artificiale, quantum e sicurezza economica.

È un passaggio destinato ad avere un peso geopolitico particolare. Arriva mentre il Canada cerca di diversificare le proprie relazioni economiche in una fase di forti tensioni con gli Stati Uniti e mentre l’Artico assume un valore crescente per sicurezza, risorse e nuove rotte strategiche. Von der Leyen ha precisato che l’alleanza non sarebbe costruita “contro” qualcuno, ma l’avvicinamento tra Bruxelles e Ottawa inevitabilmente modifica gli equilibri transatlantici.

Per l’Europa, inoltre, il Canada non è soltanto un partner politico: è anche un tassello della strategia di diversificazione delle forniture di materie prime.

Materie prime, il grande assente è il riciclo

Nel discorso di von der Leyen c’è però un elemento rimasto in secondo piano: il recupero delle materie prime già presenti nell’economia europea. Il Critical Raw Materials Act stabilisce che entro il 2030 la capacità europea dovrebbe coprire almeno il 10% del consumo attraverso l’estrazione interna, il 40% attraverso la trasformazione e il 25% attraverso il riciclo delle materie prime strategiche. Inoltre, non più del 65% del fabbisogno di ciascuna materia strategica dovrebbe dipendere da un singolo Paese terzo.

Sulle terre rare il punto di partenza rimane particolarmente debole: secondo la stessa Commissione, oggi nell’UE viene riciclato meno dell’1% degli elementi delle terre rare.

Eppure il potenziale è rilevante. Il progetto europeo FutuRaM stima che, migliorando raccolta e sistemi di recupero, entro il 2050 l’Europa potrebbe recuperare tra 4,1 e 5,7 milioni di tonnellate di materie prime critiche ogni anno, arrivando nello scenario di maggiore circolarità a sostituire fino al 56% delle importazioni di materiali primari.

È qui che la strategia europea dovrà dimostrare la propria solidità industriale. Accordi con Paesi affidabili come il Canada, scorte strategiche e acquisti coordinati possono ridurre i rischi, ma non eliminano la dipendenza dall’estero. Per farlo servirà anche costruire una vera filiera europea delle materie prime seconde: raccolta, separazione, raffinazione, recupero di magneti permanenti, batterie e rifiuti elettronici.

Perché nella competizione globale sulle materie prime critiche la risorsa strategica non è soltanto quella ancora da estrarre dal sottosuolo. È anche quella che l’Europa possiede già, ma che oggi non riesce ancora a recuperare su scala industriale.

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