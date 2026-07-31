Von der Leyen su Ceuta: stop immediato ai migranti e rimpatri rapidi

(Adnkronos) – Gli attraversamenti della frontiera Ue a Ceuta devono “cessare immediatamente” e i rimpatri devono essere “rapidi”. Lo dice via social la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen, a proposito del picco di arrivi nella exclave spagnola sulla costa nordafricana, che sta vivendo una crisi peggiore di quella del 2021. Von der Leyen sottolinea anche di confidare nel rapporto con il Marocco, Paese che detiene la chiave dei flussi migratori verso la Penisola Iberica.

“Le immagini provenienti da Ceuta sono inaccettabili – dice la presidente – non possiamo permettere a nessuno di venire nella nostra Unione senza rispettare le nostre regole. Gli attraversamenti pericolosi devono cessare immediatamente. Le reti del contrabbando devono essere smantellate. E i rimpatri devono essere rapidi, come consentito dalle nostre regole”.

“Ho incaricato due commissari di aiutarmi a controllare la situazione – aggiunge von der Leyen – Magnus Brunner sta già lavorando a stretto contatto con la Spagna ed è pronto a raggiungere i punti critici. Lavorerà su un ulteriore supporto operativo alla Spagna, anche attraverso Frontex. Dubrava Suica è in contatto con la sua controparte marocchina (non l’Alta Rappresentante Kaja Kallas, ndr). Sono fiduciosa che il nostro stretto partenariato con il Marocco contribuirà a produrre risultati concreti”, conclude.

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