Von der Leyen: quote emissioni estese ai riscaldamenti

2 Novembre. La giornata in pillole.

Oggi due notizie importanti dall’Unione Europea.

Dalla Cop26 arriva la proposta della Presidente Ursula von der Leyenper contrastare il surriscaldamento globale: il meccanismo ETS(Emission Trading Scheme) anche per trasporti e impianti di riscaldamento.

Per quanto riguarda la cybersicurezza dei device wireless, la Commissione ha annunciato nuovi piani per introdurre nuove regole che impongono ai produttori di prevedere misure di cybersecurity nei nuovi dispositivi.

Ecco la selezione delle news del giorno pubblicate su www.key4biz.it.

COP26: Von der Leyen (UE) propone meccanismo ETS anche per trasporti e impianti di riscaldamento

di Flavio Fabbri

Il discorso della Presidente della Commissione europea all’evento organizzato da Carbon Pricing Leadership Coalition in occasione della COP26.Leggi l’articolo

Commissione Ue, nuovi obblighi di cybersecurity sui dispositivi wireless

di Paolo Anastasio

La Commissione Ue ha annunciato nuovi piani per introdurre nuove regole che impongono ai produttori di prevedere misure di cybersecurity nei nuovi dispositivi wireless.Leggi l’articolo

Cloud: il 50% dei data center globali impiegherà IA e robotica entro il 2025

di Flavio Fabbri

Studio Gartner: un incremento del +30% di efficienza operativa per imprese ed industria a livello mondiale entro quattro anni.Leggi l’articolo

Evento “PNRR e Piano Italia 1 Giga. Quali prospettive in Italia?”

di Redazione

Il 4 novembre Executive webinar di Key4biz.Leggi l’articolo

Il mondo tra cambiamento e pandemia. Occorrono Innovazione e Trasparenza

di Francesco De Leo

L’effetto della pandemia è stato quello di accelerare il cambiamento e di allargare le ineguaglianze. Ora non ci è lasciato molto tempo.Leggi l’articolo

Tra Comitato Media e Minori e CNU, lotta impari per la tutela dei minori

di Angelo Zaccone Teodosi

L’Agcom sanziona Radio 105 per “Lo Zoo di 105” e l’Autorità per l’Infanzia e l’Adolescenza si preoccupa, ma a parole, di Squid Game.Leggi l’articolo

Fotovoltaico, 56% progetti a rischio per aumento costi materie prime e spedizioni entro il 2022

di Flavio Fabbri

Se la pressione sui prezzi dovesse continuare, la potenza solare globale installata potrebbe scendere da 181 a 156 gigawatt (GW).Leggi l’articolo

Tim, Vivendi chiede chiarezza sulle strategie future

di Paolo Anastasio

Vivendi, primo azionista di Tim, chiede chiarezza sul futuro in vista della nuova linea strategica preannunciata dall’amministratore delegato Lugi Gubitosi.Leggi l’articolo

“La PA che vorrei”, domani alle 15 intervista ad Edoardo Limone (Ict manager)

di Redazione

“La PA che vorrei”, domani alle 15 intervista ad Edoardo Limone (Ict manager).Leggi l’articolo

G20 e clima, una grande ipocrisia

di Francesco Bevilacqua

Il pianto dei coccodrilli occidentali (USA ed UE in prima linea), che dopo anni di negazione dei cambiamenti climatici, suona grottesco.Leggi l’articolo

ALTRE NEWS

Key4biz Video

Fibra antisismica, Carpentieri (Open Fiber): ‘Esternalità positiva della rete OF’ (videointervista)Guarda Video