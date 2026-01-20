»
Von der Leyen: “Presto il 28° regime, un’impresa si attiva online in 48 ore”

Oggi in primo piano il nuovo quadro normativo in arrivo per tagliare la burocrazia delle imprese Ue. 

Competitività UE: la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen ha presentato le novità sul 28° regime, un nuovo pacchetto di semplificazione per il trattamento semplificato di aziende e startup nell’area Ue.   

Tlc e innovazione, come prevenire incidenti su strade e sui binari il tema del panel “La connettività come elemento abilitante le applicazioni” all’evento organizzato dal programma RESTART in corso a Roma fino a domani. 

Smartphone, “droga per i bambini”. UK valuta il ban degli smartphone e dai social per gli under 16 come già avviene in Australia.

