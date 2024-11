“Siamo pronti a metterci subito al lavoro”, ha detto oggi la Presidente della Commissione Europea (CE) Ursula von der Leyen agli eurodeputati, poche ore prima che il Parlamento europeo sottoponesse al voto la composizione della nuova Commissione Europea. La Presidente della CE ha presentato ciascuno dei futuri commissari europei, che hanno ricevuto in precedenza nel corso della giornata l’approvazione finale dalle audizioni preliminari.

Innovazione primo pilastro. Priorità chiudere il digital gap e Spinta alle start up

Ricerca e innovazione, scienza e tecnologia dovrebbero essere al centro dell’economia europea, ha detto. “Il primo pilastro è colmare il divario di innovazione. Vorrei iniziare con le buone notizie. La quota globale di domande di brevetto in Europa è alla pari con quella degli Stati Uniti e della Cina. Ma solo un terzo di queste viene sfruttato commercialmente. Siamo più o meno bravi quanto gli Stati Uniti nel creare startup. Ma quando si tratta di scale-up, stiamo andando molto peggio dei nostri concorrenti. Dobbiamo colmare questo divario. Quindi metteremo la ricerca e l’innovazione, la scienza e la tecnologia al centro della nostra economia. Investiremo di più e ci concentreremo meglio. E faremo in modo che le nostre piccole aziende, le nostre startup e scaleup, possano prosperare qui in Europa. Sappiamo cosa bisogna fare. Una startup della California può espandersi e raccogliere fondi in tutti gli Stati Uniti. Ma una start-up in Europa deve fare i conti con 27 diverse barriere nazionali. Dobbiamo rendere più facile la crescita in Europa. Per questo e per molti altri motivi, la prima Commissaria per le startup, la ricerca e l’innovazione sarà Ekaterina Zaharieva. La sua leadership e la sua esperienza saranno inestimabili per ottenere più tecnologie rivoluzionarie dal laboratorio al mercato”, ha detto von der Leyen.

Von der Leyen: ‘Europa deve essere patria della prossima ondata di tecnologie di frontiera’. E incorona Henna Virkkunen

“Questo è particolarmente importante quando si tratta di tecnologia digitale. Per essere competitivi, l’Europa deve essere la patria della prossima ondata di tecnologie di frontiera”, ha detto von der Leyen. “E non riesco a pensare a una persona migliore di Henna Virkkunen per guidare questo come Vicepresidente esecutivo. La conosco bene. Non lascerà nulla di intentato per garantire che l’Europa possa usare le tecnologie digitali per aumentare la sua prosperità, per liberare l’innovazione e per aiutare a mantenere le persone più sicure. Ed è la persona giusta per garantire che la sovranità tecnologica dell’Europa sia costruita proprio qui in Europa”, ha aggiunto.

Lotta per la libertà

Rivolgendosi agli eurodeputati, ha anche affermato che la lotta per la libertà non si applica solo ai 27 Stati membri dell’UE. “Il sogno dell’Europa si estende ai Balcani occidentali, all’Ucraina, alla Moldavia e oltre. Abbiamo visto il coraggio del popolo ucraino nel perseguire il suo viaggio europeo. Abbiamo visto la resilienza del popolo moldavo nel mantenere il suo futuro europeo. Abbiamo visto l’impegno dei Balcani occidentali a riformarsi, crescere e prepararsi a unirsi alla nostra Unione. Allo stesso tempo, abbiamo visto come la Russia non si fermerà davanti a nulla per impedire loro di avere un futuro europeo”.

Von der Leyen, ‘Lavorerò sempre dal centro’

“Lavoreremo con tutte le forze democratiche pro-europee in questa Camera. E come ho fatto nel mio primo mandato, lavorerò sempre dal centro. Perché tutti vogliamo il meglio per l’Europa e il meglio per gli europei. Quindi ora è il momento di unirci”, ha affermato.

Ue: von der Leyen, ‘servono massicci investimenti per sicurezza e prosperità’

Garantire la libertà dell’Unione europea significa “fare scelte difficili. Significherà investire massicciamente nella nostra sicurezza e prosperità”, ha detto la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen alla plenaria del Parlamento europeo prima del voto di conferma del Collegio dei commissari.

Il processo, continua, richiederà “rimanere uniti e fedeli ai nostri valori. Trovare il modo di lavorare insieme e superare la frammentazione. Questo è ciò per cui io, e tutte le 26 donne e uomini con me, ci impegneremo ogni singolo giorno. Siamo pronti a metterci subito al lavoro”.

Von der Leyen, Mosca spende il 9% del Pil in difesa, noi l’1,9%

L’Ue deve fare di più per adeguarsi alla spesa per la difesa di Mosca. “La Russia spende fino al 9% del suo Pil per la difesa. L’Europa spende in media l’1,9%. C’è qualcosa di sbagliato in questa equazione. La nostra spesa per la difesa deve aumentare. E abbiamo bisogno di un mercato unico della difesa”, ha detto la presidente davanti agli europarlamentari a Strasburgo.

La libertà dell’UE dipende più che mai dal suo ‘potere economico’

La libertà e la sovranità dell’Unione europea dipendono “più che mai” dal suo “potere economico”, ha sottolineato von der Leyen, che ha insistito sulla sua volontà di mettere in atto un piano per “la decarbonizzazione e la competitività dell’Europa”.

Von der Leyen descrive Ribera come un’europea ‘genuina e devota’ con cui lavorare nell’interesse europeo

La presidente della Commissione europea ha definito il suo prossimo primo vicepresidente, la spagnola Teresa Ribera, come un’europea “autentica e devota” con cui spera di lavorare “sempre” nell’interesse europeo e che sarà responsabile della concorrenza e della transizione pulita, equa e competitiva.

Ue: von der Leyen, ‘dobbiamo combattere per libertà e sovranità’

“Credo che la nostra generazione di europei debba lottare ancora una volta per la libertà e la sovranità”, ha detto la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen, sottolineando che si tratta della “libertà per cui il popolo ucraino sta eroicamente combattendo” e quella di “plasmare il nostro futuro in un mondo conflittuale e instabile”.

Von der Leyen: ’Europa deve smettere di importare GNL russo’

Le importazioni di GNL russo nell’Unione europea devono finire con l’intensificarsi della guerra della Russia contro l’Ucraina, ha detto von der Leyen nel suo discorso al Parlamento europeo. La sostituzione di questi volumi sarà una priorità per Dan Jorgensen, futuro commissario europeo per l’Energia, ha aggiunto.

“È giunto il momento che tutto ciò si realizzi e so che questo [Parlamento] ci sosterrà in questo processo”, ha detto. Jorgensen ha assicurato che lavorerà per ridurre i costi legati alla sostituzione del GNL russo e agli investimenti nelle energie rinnovabili. “Il prezzo dell’energia è ancora strutturalmente troppo alto e deve essere abbassato”, ha sottolineato von der Leyen.

Auto: von der Leyen, ‘Futuro continuerà ad essere ‘made in Europe”

“L’industria automobilistica europea è un orgoglio europeo. Da essa dipendono milioni di posti di lavoro. E insieme dobbiamo fare in modo che il futuro dell’auto continui a essere prodotto in Europa”, ha detto von der Leyen.

La “bussola per la competitività” che sottende il piano del prossimo esecutivo Ue è tarata sul combinare decarbonizzazione e crescita economica, con particolare attenzione nei riguardi dell’industria europea. “Ogni settore ha esigenze diverse. E ogni settore avrà il suo percorso individuale per essere pulito e competitivo”, sottolinea von der Leyen, indicando il candidato commissario ai trasporti e al turismo Apostolos Tzitzikostas, la cui “vasta esperienza nelle regioni europee sarà preziosa per sviluppare la connettività”.

“Per sostenere questo lavoro, ho deciso di convocare un dialogo strategico sul futuro dell’industria automobilistica in Europa. Il dialogo e il suo seguito saranno sotto la mia guida. Riuniremo intorno a un tavolo tutte le parti interessate. Per ascoltarci a vicenda. E per progettare insieme delle soluzioni mentre questo settore attraversa una transizione profonda e dirompente”.

Leggi anche: Commissione Ue, Virkkunen: ‘Per l’80% dipendiamo da tecnologie di paesi terzi’

Leggi le altre notizie sull’home page di Key4biz