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Von der Leyen nel Caucaso: visita Ue cruciale in Azerbaigian e Armenia

Von der Leyen nel Caucaso: visita Ue cruciale in Azerbaigian e Armenia

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Von der Leyen nel Caucaso: visita Ue cruciale in Azerbaigian e Armenia Adnkronos

(Adnkronos) – La presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen si recherà in visita la settimana prossima nel Caucaso, prima a Baku, in Azerbaigian, dove mercoledì incontrerà il presidente Ilham Alyiev, e giovedì a Erevan, in Armenia, dove vedrà il primo ministro Nikol Pashinyan. Lo annuncia la portavoce capo Paula Pinho, a Bruxelles durante il briefing quotidiano con la stampa. Successivamente, sempre nella giornata di giovedì, von der Leyen si recherà a Cork, per l’inizio della presidenza irlandese del Consiglio Ue.  

internazionale/esteri

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