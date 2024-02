Von der Leyen, la seconda tedesca Presidente Ue

Truenumbers è l’appuntamento quotidiano con la rubrica curata dal portale www.truenumbers.it, il più importante sito editoriale di Data Journalism in Italia, fondato da Marco Cobianchi. Una rubrica utile per saperne di più, per approfondire, per soddisfare ogni curiosità, ma sempre con la precisione che solo i numeri sanno dare. Per leggere tutti gli articoli della rubrica Truenumbers su Key4biz clicca qui.

Ursula von der Leyen (che i giornali britannici sintetizzano con l’acronimo vdL) ha annunciato la sua disponibilità a ricoprire l’incarico di presidente della Commissione europea per un secondo mandato di 5 anni. Il primo mandato le è stato conferito nel 2019 quando divenne il quattordicesimo presidente Ue. Allora le fibrillazioni non mancarono: a votare la vdL furono i Popolari, i Socialisti (esclusi i 16 tedeschi), la maggioranza dei liberali e probabilmente i 5Stelle italiani e i leghisti, indispensabili per superare la soglia necessaria di 374 voti. Non la votarono i Verdi e la sinistra-sinistra (come si dice in Italia).

Ma chi sono stati i suoi predecessori e, anche, quali sono i Paesi che hanno potuto avere il maggior numero di Presidenti della Commissione Ue?

Presidente della Ue, ecco tutti i nomi

Il grafico sopra mostra i predecessori della von der Leyen (nella foto sotto) e indica per ognuno il periodo di presidenza. Il primo in assoluto è stato Walter Hallstein (dal gennaio del ’58 al luglio del ’67), segue Jean Rey (fino al luglio del 1970) e poi l’italiano Franco Maria Malfatti (solo due anni, fino al 1972) seguito a sua volta da Sicco Mansholt (fino al ’73). Il francese Ortoli, invece, ha una presidenza più lunga, quattro anni, dal 1973 al 1977. A lui succede un britannico, l’unico, Roy Jenkins che guida la Commissione europea fino al gennaio del 1981.

Per i 4 anni successivi la carica più importante dell’Europa è nelle mani di Gaston Thorn e poi in quelle di Jacques Delors (fino al 1995) e poi in quelle di Jacques Santer (fino al 1999). Poi arriva Manuel Marin che dura in carica pochissimi mesi da gennaio a settembre del 1999. Gli Anni 2000 si aprono con alla presidenza della Ue in capo all’italiano Romano Prodi che resta in carica per 4 anni fino al 2004. A lui succede, ed è storia recente, José Barroso (fino al 2014) e poi Jean Claude Juncker, attuale presidente, ultimo predecessore di Ursula von der Leyen.

Le nazionalità dei presidenti

Quello che è piuttosto strano è quello che si scopre andando a vedere da quali Paesi proviene ogni presidente Ue. Si scopre, infatti, che il Paese più piccolo dell’Europa unita è anche quello che ha espresso il maggior numero di Presidenti: il Lussemburgo. Ben 3 dal 1958 ad oggi: Thorn, Santer e Juncker. Altra curiosità: la Germania ne ha ha avuto, finora, uno solo, Hallstein negli Anni ’50 ma con la von der Leyen, ex ministro della Difesa del governo Merkel, recupera e sale a due, come l’Italia (Malfatti e Prodi) e la Francia (Ortoli e Delors). A quota 1 restano: Belgio, Paesi Bassi, Portogallo, Gran Bretagna e Spagna.

I dati si riferiscono al 1958-2024

Fonte: Commissione europea