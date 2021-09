von der Leyen: “Investiremo in fibra e 5G”

15 settembre 2021. La nostra giornata in pillole.

Oggi in apertura il discorso sullo Stato dell’Unione davanti all’Europarlamento della Presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen: “Come mai prima d’ora investiremo nel 5G e nella fibra”, ha detto. Nel suo discorso la Presidente ha tirato in ballo le questioni centrali degli approvvigionamenti per l’industria e il mercato unico digitale, in particolare il problema dei semiconduttori.

E poi la partita DAZN–consumatori: Adiconsum lancia una petizione per estendere la visione di tutte le partire di calcio di serie A ai singoli consumatori attraverso la piattaforma satellitare utilizzata dai bar, ristoranti e pub.

Ecco la selezione delle news del giorno pubblicate su www.key4biz.it.

Discorso sull’Unione, la von der Leyen punta sulla connettività

di Flavio Fabbri

Discorso sullo Stato dell’Unione, von der Leyen: “Gateway globale, la nostra nuova strategia di connettività a livello mondiale”. Leggi l’articolo

Stato dell’Unione, Von der Leyen annuncia legge sui semiconduttori

di Flavio Fabbri

Approvvigionamenti per l’industria e il mercato unico digitale, centrale il problema dei semiconduttori per l’autonomia dell’UE.Leggi l’articolo

DAZN, scatta la petizione dei consumatori per vedere le partite da satellite

di Paolo Anastasio

Adiconsum lancia una petizione per estendere la visione di tutte le partire di serie A ai singoli consumatori alla piattaforma satellitare.Leggi l’articolo

Blockchain, mercato italiano in crescita del 20% all’anno. Scarica il report

di Redazione

Presentato il white paper di Anitec-Assinform sulle proposte di diffusione della blockchain nell’Italia post-pandemia.Leggi l’articolo

Instagram aumenta ansia e depressione nelle ragazze adolescenti. Lo studio

di Piermario Boccellato

Instagram causa depressione e disturbi per 32% delle ragazze: lo studio è stato condotto negli ultimi tre anni da Facebook.Leggi l’articolo

TikTok, indagini garante privacy irlandese su age verification per under 13

di Luigi Garofalo

La Commissione irlandese esamina anche la conformità di TikTok al GDPR per gli under 18 anni e trasferimento dati in Cina.Leggi l’articolo

Ripartenza scuola: attenzione al bagaglio emotivo nello zaino dei nostri figli

di Barbara Volpi

La scuola riapre il suo portone e accoglie le emozioni dei piccini che dentro gli zaini portano il peso dei condensati emotivi della pandemia.Leggi l’articolo

L’energia pulita sotto i piedi con i pavimenti solari di plastica riciclata

di Flavio Fabbri

I pavimenti solari ottenuti con plastica riciclata consentono di offrire alle città energia pulita per ricaricare auto e device elettrici. Leggi l’articolo

Vodafone, Tar annulla maximulta da oltre 5 milioni di euro

di Redazione

Annullata la maximulta inflitta nel 2017 dall’Antitrust a Vodafone Italia per l’invio massivo degli Sms informativi aziendali. Leggi l’articolo

Von der Leyen: “2022 anno dei giovani e della transizione ecologica”

di Flavio Fabbri

Nel suo Discorso sullo Stato dell’Unione, la Presidente della Commissione ha ribadito gli obiettivi green e il ruolo chiave dei giovani.Leggi l’articolo

Supercomputer ENEA: 450 mila ore di calcolo per contrastare il Covid-19

di Flavio Fabbri

Obiettivo del supercomputer è individuare molecole per nuovi farmaci contro il virus, studiarne la propagazione e fermarne i contagi.Leggi l’articolo

Come si è passati dal Governo Conte all’esecutivo guidato da Draghi

di Mario Severini

Marco Severini, docente di Storia dell’Italia Contemporanea all’Università di Macerata, affronta la transizione da Conte a Draghi. Leggi l’articolo

F. De Leo: “Speriamo di portare la Coppa America in Spagna”

di Piermario Boccellato

Francesco De Leo, Pablo Beltrán e Hugo Morán intendono portare la Coppa America in Spagna, evento dal valore stimato in 2,8 miliardi di euro.Leggi l’articolo

ALTRE NEWS

Key4biz Video

Axpo è più sostenibile con il cloud italiano di NetaliaGuarda il video