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Von der Leyen a Kiev: nuove iniziative Ue per l’industria della difesa

Von der Leyen a Kiev: nuove iniziative Ue per l’industria della difesa

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Von der Leyen a Kiev: nuove iniziative Ue per l’industria della difesa Adnkronos

(Adnkronos) – La presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen è arrivata stamania a Kiev per l’undicesima visita da quando l’Ucraina è stata invasa su larga scala dalla Russia. 

“È un momento speciale – dice von der Leyen via social – l’Ucraina ha acquisito una forte spinta militare. La situazione sta cambiando. Annuncerò nuove iniziative per integrare le nostre industrie della difesa. In questo modo potremo produrre di più e più velocemente. Discuteremo anche dell’adesione e dei preparativi per quest’inverno” 

internazionale/esteri

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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Redazione Key4biz

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