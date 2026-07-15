Von der Leyen a Kiev: nuove iniziative Ue per l’industria della difesa

(Adnkronos) – La presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen è arrivata stamania a Kiev per l’undicesima visita da quando l’Ucraina è stata invasa su larga scala dalla Russia.

“È un momento speciale – dice von der Leyen via social – l’Ucraina ha acquisito una forte spinta militare. La situazione sta cambiando. Annuncerò nuove iniziative per integrare le nostre industrie della difesa. In questo modo potremo produrre di più e più velocemente. Discuteremo anche dell’adesione e dei preparativi per quest’inverno”

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