Mille miliardi di euro per promuovere in grande stile una nuova politica ambientale in grado di contrastare gli effetti delle anomalie climatiche e allo stesso tempo di rilanciare l’economia green. Von der Leyen: "Il Green Deal europeo è la nostra nuova strategia di crescita”. Annunciata la neutralità climatica entro il 2050.

La Commissione europea guidata da Ursula Von der Leyen ha ottenuto il via libera del Parlamento europeo con 461 voti favorevoli, 157 contrari e 89 astensioni. La nuova Commissione durerà cinque anni ed entrerà in carica il prossimo 1° dicembre 2019.

Come annunciato più volte, la squadra messa su dalla Von der Leyen, di cui fa parte il nostro Paolo Gentiloni, con l’incarico di Commissario europeo per l’economia, si metterà subito al lavoro per portare ai cittadini europei azioni e risultati concreti già nei primi 100 giorni dall’insediamento. Sei le tematiche strategiche su cui si concentreranno la Presidente e tutti i suoi Commissari: un Green Deal europeo; un’economia che lavora per le persone; un’Europa pronta per l’era digitale; proteggere il nostro stile di vita europeo; un’Europa più forte nel mondo; un nuovo slancio per la democrazia europea.

Per il clima, il primo dei sei punti, la Von der Leyen ha indicato i target più significativi della sua azione nella neutralità climatica entro il 2050, nella riduzione delle emissioni inquinanti e climalteranti del 40% entro il 2030 e nell’estensione del sistema di scambio di quote di emissione al settore marittimo e riduzione graduale delle quote gratuite assegnate alle compagnie aeree.

“Il Green Deal europeo è la nostra nuova strategia di crescita. Ci aiuterà a ridurre le emissioni e favorire la creazione di posti di lavoro“, ha affermato Ursula von der Leyen intervenendo dinanzi al Parlamento europeo.

“Il nostro settore guida deve essere la protezione del clima è una questione esistenziale per l’Europa e per tutto il mondo. L’85% delle persone vive in condizione di estrema povertà nei 20 paesi più vulnerabili e al cambiamento climatico”, ha precisato la Presidente, secondo quanto riportato dall’Agi.

“Vediamo Venezia sotto l’acqua, le foreste in Portogallo colpite da incendi, siccità, tutte cose che accadevano anche in passato ma non con tale frequenza e intensità. Ora – ha aggiunto la Von der Leyen – non spossiamo perdere neanche un secondo, dobbiamo lottare contro il cambiamento climatico“.

Nello specifico, la Presidente dovrebbe presentare una bozza dell’ambizioso testo dello European Green Deal il prossimo 11 dicembre. Non è una data certa, ma è considerata probabile da fonti interne alla Commissione europea. Il documento sarebbe così illustrato in concomitanza con gli ultimi giorni della Conferenza sul clima delle Nazioni Unite di Madrid (COP 25), che si svolgerà dal 2 al 13 dicembre prossimi.

Il Green Deal europeo dovrebbe contare su un mega finanziamento di 1000 miliardi di euro, ha annunciato la Presidente, con l’obiettivo di promuovere una nuova politica ambientale in grado di contrastare gli effetti delle anomalie climatiche e allo stesso tempo di rilanciare l’economia green oriented, attraendo sempre più investitori da tutto il mondo.